כמעט יממה לאחר שנודעו תוצאות הבחירות בהונגריה, ולאחר שמרבית מנהיגי העולם כבר מיהרו לברך את ראש הממשלה הנבחר פטר מגיאר, התייחס ראש הממשלה נתניהו הערב (שני) לראשונה למהפך ההיסטורי במדינה שנחשבה לשנים לידידה הגדולה של ישראל באירופה.

בהודעה שפרסם נתניהו, הוא בחר להקדיש את מרבית דבריו לראש הממשלה היוצא ויקטור אורבן, שהודח אחרי 16 שנות שלטון. "אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה לחברי היקר ויקטור אורבן, חבר אמיתי של ישראל, שעמד בתוקף לצד ישראל מול השמצות בינלאומיות לא צודקות ותמך בחיילי ישראל במלחמתנו הצודקת להגנה עצמית נגד מחבלים אכזריים", כתב ראש הממשלה. נתניהו הוסיף: "עם ישראל לא ישכח זאת לעולם". דברים אלה משקפים את הקשר המיוחד שנרקם בין שני המנהיגים לאורך השנים, כאשר אורבן נחשב לאחד מתומכיה הנאמנים ביותר של ישראל בזירה הבינלאומית.

ההודעה של נתניהו

בחלק השני של הודעתו, פנה נתניהו לראש הממשלה הנבחר. "אני מברך את פיטר מגיאר על ניצחונו בבחירות. אני מאחל לו הצלחה בהובלת הונגריה קדימה, תוך חיזוק הקשרים ההדוקים בין מדינותינו", כתב. "אני מצפה להמשיך בשיתוף הפעולה שלנו לטובת שני עמנו", הוסיף ראש הממשלה.

כזכור, מגיאר רשם ניצחון היסטורי בבחירות שהתקיימו ביום ראשון, כאשר מפלגתו זכתה ב-138 מושבים מתוך 199 בפרלמנט ההונגרי. מדובר ברוב של יותר משני שלישים, הישג חסר תקדים שמעיד על רצון השינוי בקרב הציבור ההונגרי.

התגובה המאוחרת של נתניהו עוררה תשומת לב, שכן רוב מנהיגי העולם מיהרו לברך את מגיאר כבר בשעות שלאחר הניצחון. גם שר החוץ גדעון סאר פרסם ברכה למגיאר עוד ביום ראשון, תוך שהוא מודה לאורבן על תמיכתו בישראל לאורך השנים.

במסיבת העיתונאים הראשונה שערך מגיאר לאחר הניצחון, הוא התייחס ליחסים עם ישראל והבהיר כי תחת ממשלתו תמשיך הונגריה לחסום החלטות באיחוד האירופי המכוונות נגד ישראל. עם זאת, הוא סייג את דבריו והבהיר כי כל החלטה תיבחן באופן פרטני, בניגוד לגישתו של אורבן שחסם באופן אוטומטי כמעט כל החלטה אירופית הקשורה לישראל.

בקהילה היהודית בהונגריה, המונה למעלה מ-100,000 נפש, עוקבים בדריכות אחר המהפך הפוליטי. בתקופתו של אורבן חוותה הקהילה תקופה שנחשבת ל'תור זהב', עם פתיחת בתי כנסת וקהילות חדשות והשבת נכסים שהולאמו בעבר. הונגריה הפכה ליעד מועדף לישראלים, במיוחד מאז השבעה באוקטובר, כאשר אורבן אסר הפגנות פרו-פלסטיניות ופעל ביד קשה נגד אנטישמיות.

השאלה המרכזית כעת היא האם מגיאר ימשיך במדיניות הידידותית כלפי ישראל שאפיינה את תקופת אורבן. הצהרותיו הראשונות מעידות על רצון להמשיך בקשרים ההדוקים, אך עם גישה מעט שונה ומאוזנת יותר בזירה הבינלאומית.

יצוין כי אחד הנושאים הרגישים שעלו במסיבת העיתונאים של מגיאר היה כוונתו להחזיר את הונגריה לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ממנו פרש אורבן. צעד זה עשוי להשפיע על היחסים עם ישראל, במיוחד לאור צווי המעצר שהוצאו נגד נתניהו ובכירים ישראלים נוספים.