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חוששים מהבאות?

אחרי מהלך נועז של המוסד: חלק ממערך האבטחה של פוטין הושבת

ראש שירות הביטחון הרוסי השבית חלקים ממערך האבטחה של הנשיא | המהלך בוצע לאחר שהתברר כי המודיעין הישראלי ניתח מיליוני שעות מצלמות אבטחה באמצעות בינה מלאכותית, שסייעו לחיסול חמינאי (בעולם)

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (צילום: שאטרסטוק)

דיווח מפתיע פורסם הבוקר (ראשון) בעיתון ה'פייננשל טיימס': השביתה זמנית חלקים במערך האבטחה של נשיא המדינה , בעקבות חיסולו של עלי ח'אמנאי באיראן.

על פי הדיווח, ראש שירות הביטחון הכללי ברוסיה, אלכסנדר בורטניקוב, הביע חשש כבד כי מערכות המעקב והאבטחה במדינה עלולות להפוך "מנכס לנטל" ולהיפרץ על ידי גורמים עוינים.

המהלך הדרמטי מגיע לאחר שהתברר כי המודיעין הישראלי הצליח לנתח באמצעות מערכות בינה מלאכותית מתקדמות מיליוני שעות של צילומי מצלמות אבטחה באיראן, ולזהות דפוסים והתנהגויות בשרשרת האבטחה של ח'אמנאי.

יכולת זו אפשרה לכוחות הביטחון הישראליים לאתר נקודות תורפה במערך ההגנה האיראני ולבצע את החיסול בדיוק כירורגי.

הדיווח מצטרף לדיווחים קודמים על פרנויה שתקפה לאחרונה את הנשיא פוטין. על פי דיווח קודם ב'פייננשל טיימס', פוטין מבלה חלק גדול מזמנו במתקנים תת קרקעיים מאובטחים, וממעט לצאת בקהל בעקבות חשש מהתנקשות.

רוסיהאוקראינהולדימיר פוטיןולדימיר זלנסקימלחמת רוסיה-אוקראינהצבא רוסיה

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