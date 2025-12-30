ראש עיריית ניו יורק היוצא, אריק אדמס, הזהיר ממצב בו האנטישמיות בניו יורק תחריף תחת ראש העיר הנבחר זוהראן ממדאני: "אני באמת מודאג".

בריאיון סיכום קדנציה ברשת 'פוקס ניוז' הזהיר אדמס כי הוא חושש ממצב בו האנטישמיות בעיר ניו יורק תחריף תחת ראש העיר הנבחר זוהראן ממדאני.

לדבריו: "אם לא ננקוט צעדים מתקנים, הדמוקרטים‑סוציאליסטים של אמריקה הראו בבירור את רמת האנטישמיות שלהם. הם מסתירים זאת בטענה שמדובר בעמדה אנטי‑ישראלית, אך למעשה זה לא כך".

ראש העיר היוצא הדגיש: "מדובר בשנאה ברורה כלפי ישראלים וכלפי יהודים כפי שראינו. ולכן, כן, אני באמת מודאג. איננו יכולים לאפשר שהעיר הזו תהפוך למקום שבו אנטישמיות הופכת לנורמלית".

כזכור, בשבוע שעבר, ממדאני נשאל על אנשים בצוות המעבר שלו שהתבטאו בעבר בביטויים אנטישמיים קשים, כאשר על פי דיווחים ישנם אנשי צוות רבים כאלו.

הוא, בתגובה, לא התנער מאנשי הצוות, ולא השיב ישירות לשאלה אם בכוונתו לדחות את אותם חברים, אלא ציין כי יש להבדיל בין אנטישמיות ובין ביקורת על ממשלת ישראל והציונות. עוד טען שישנן דעות מגוונות.

"תמיד דיברתי בגלוי נגד אנטישמיות ונגד שנאה בכל צורה שהיא", הוא טען. "הבהרתי גם שהמחויבות שלקחתי על עצמי, להגן על תושבי ניו יורק היהודים - היא מחויבות שאעמוד בה כראש העיר הבא של העיר הזו".

לדבריו, "עלינו להבחין בין אנטישמיות לבין ביקורת על ממשלת ישראל. אני חושב שאין סובלנות לאנטישמיות. כשאנחנו חושבים על ביקורת כלפי הציונות ועל צורות ביטוי פוליטיות שונות - יש מגוון רחב של דעות פוליטיות אפילו בתוך ועדת המעבר שלנו שיש בה 400 איש על ממשלת ישראל והתנהלותה".