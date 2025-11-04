כיכר השבת
טראמפ הדהים את הרפובליקנים 

רגע לפני פתיחת הקלפיות | סקר דרמטי בניו יורק קובע: הצטמצם הפער בקרב על ראשות העיר

הקלפיות בעיר ניו יורק ייפתחו היום ומערכת הבחירות תגיע לסיומה | סקר דרמטי ואחרון מלמד כי הצטמצם הפער בין המועמד האנטי ישראלי זוהראן ממדאני ליריבו אנדרו קואומו | הנשיא טראמפ הדהים את המחנה הרפובליקני כשהודיע באופן מפורש על תמיכה במועמד העצמאי, הדמוקרטי לשעבר, אנדרו קואומו (עולם)

זוהראן ממדאני (צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של ממדאני)

סקר דרמטי של מכון הסקרים 'AtlasIntel', הנחשב למכון אמין, שפורסם הלילה (בין שני לשלישי, שעון ישראל), רגע לפני פתיחת הקלפיות במרוץ לראשות העיר ניו יורק מלמד על צמצום משמעותי בפער בין המתמודדים.

מהסקר הדרמטי והאחרון עולה כי המועמד הדמוקרטי והאנטי ישראלי, זוהראן ממדאני, עדיין מוביל עם 43.9% תמיכה, יריבו אנדרו קואומו מצמצם משמעותית את הפער וזוכה ל-39.4%.

במכון הסקרים מסבירים את צמצום הפער בעיקר במעבר של מצביעים מהמועמד הרפובליקני קרטיס סליווה, הזוכה ל-16.7%.

קואומו אמר לאחר פרסום הסקר הדרמטי: "המומנטום איתנו – וככל שיותר מצביעים ייצאו לקלפיות, כך אנחנו מתחזקים".

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה (שלישי) ברשת החברתית שלו TRUTH הודעה חריגה במיוחד, שבה קרא לתושבי ניו יורק שלא להצביע למועמד הרפובליקני קרטיס סליבה, אלא לתמוך דווקא במועמד העצמאי אנדרו קואומו.

טראמפ כתב כי אם ממדאני, אותו כינה "קומוניסט", ינצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, הוא לא יוכל להצדיק השקעה פדרלית בעיר.

לדבריו, "אם מועמד הקומוניסטים זוהראן ממדאני ינצח, יהיה זה כמעט בלתי אפשרי שאעביר כספים פדרליים לעיר, מעבר למינימום הנדרש. כקומוניסט, לעיר הזאת אין שום סיכוי להצליח, אפילו לא לשרוד".

הנשיא הוסיף כי "עם קומוניסט בהגה, העיר רק תלך ותידרדר, ואני לא רוצה, כנשיא, להשליך כסף טוב אחרי כסף רע. זו חובתי לנהל את המדינה, ואני משוכנע לחלוטין שכשממדאני ינצח – ניו יורק תהפוך לאסון כלכלי וחברתי מוחלט".

בהמשך כתב טראמפ כי "עקרונותיו של ממדאני נוסו במשך יותר מאלף שנה, ומעולם לא הצליחו אפילו פעם אחת". לדבריו, הוא היה "חבר אסיפה כושל, מדורג בתחתית הרשימה, וכראש העיר שעדיין יכולה להיות העיר הגדולה בעולם, אין לו שום סיכוי להשיב לה את תהילתה".

טראמפ הפתיע כששיבח דווקא את אנדרו קואומו, לשעבר מושל ניו יורק מהמפלגה הדמוקרטית, ואמר כי יעדיף לראות אותו מנצח מאשר את ממדאני: "אני מעדיף דמוקרט שכבר הוכיח הצלחה על פני קומוניסט חסר ניסיון ובעל היסטוריה של כישלון מוחלט. בין אם אתם אוהבים את אנדרו קואומו ובין אם לא – אין לכם באמת ברירה. אתם חייבים להצביע לו ולקוות שיעשה עבודה נהדרת. הוא מסוגל לכך, ממדאני לא".

טראמפ גם לא חסך עקיצה ממועמד הרפובליקנים קרטיס סליבה, וכתב כי "הוא נראה הרבה יותר טוב בלי הברט שלו", אך הדגיש כי "הצבעה עבור סליבה היא למעשה הצבעה לממדאני".

