תעלומה חריגה מעסיקה בימים האחרונים את תושבי ניו יורק, לאחר שמצלמות אבטחה תיעדו במספר הזדמנויות קבוצות של אנשים יוצאות ונכנסות למערכת הביוב התת-קרקעית של העיר דרך פתחי שירות ברחובות ברוקלין וקווינס.

באחד התיעודים, שצולם לפנות בוקר בשכונת ויליאמסבורג בברוקלין, נראו כשבעה אנשים מגיחים מתוך פתח ביוב בלב צומת הומה, לעיני נהגים חולפים. חלקם חבשו פנסי ראש ונשאו אתי חפירה וכלי עבודה נוספים. אחד מהם כמעט ונפגע מרכב חולף בעת שטיפס החוצה.

בתיעוד נוסף נראתה קבוצה דומה יוצאת מתוך פתח ביוב בשכונת גרייבסנד בברוקלין בסביבות השעה שתיים בלילה. לאחר שיצאו מהמנהרה התת-קרקעית ניגשו למכוניות שחיכו בסמוך והחליפו בגדים. לפי המשטרה, חברי הקבוצה נכנסו למערכת הביוב בסביבות השעה 23:00 ושהו מתחת לאדמה במשך כשלוש שעות.

בתקרית נוספת שהתרחשה בחודש שעבר בקווינס, שלושה אנשים לבושים במגפי מים גבוהים וציוד מגן פתחו מכסה ביוב וירדו פנימה. האדם האחרון בקבוצה סגר אחריו את המכסה בעוד כלי רכב מתקרבים מאטים את נסיעתם.

מחלקת הגנת הסביבה של ניו יורק מסרה כי בדיקות שנערכו במערכות הביוב בשני האתרים בברוקלין העלו כי לא נגרם כל נזק לתשתיות. החקירה בנוגע לאירוע בקווינס עדיין נמשכת.

רוב ווליישה, דובר המחלקה, הדגיש כי הכניסה למערכת הביוב אינה רק בלתי חוקית אלא גם מסוכנת ביותר. "מערכות הביוב עלולות להכיל גזים רעילים ואף קטלניים, משטחים בלתי יציבים, סכנות הצפה וחללים סגורים ומסוכנים. מסיבות אלו הציבור לעולם לא צריך להיכנס לצינורות, לתעלות ניקוז, לפתחי ביוב או למוצאי מים", אמר.