מזעזע: צעיר בן 19 הורשע בהצתת חסר בית בתחנת רכבת 

היראם קררו דקות לפני ביצוע המעשה ( צילום: משרד המשפטים האמריקאי )

צעיר בן 19 מהארלם שבניו יורק נידון לחמש שנים וחצי מאסר לאחר שהצית חסר בית שישן בקרון רכבת תחתית בדצמבר האחרון.

על פי התביעה, היראם קררו עלה לרכבת בתחנת פן סטיישן בשעות הלילה המוקדמות, הצית פיסת נייר והשתמש בה כדי להצית את בגדיו של גבר בן 56 שישן בקרון. לאחר מכן ירד מהרכבת והותיר את הקורבן לכוד בקרון הנוסע. הקורבן הצליח לצאת מהרכבת כשהוא אפוף בלהבות בתחנת טיימס סקוור. צוותי החירום כיבו את האש ופינו אותו לבית החולים במצב קשה. הוא סבל מכוויות קשות ונשאר עם צלקות ועיוותים קבועים.

התמונה הנוראה של חסר הבית המוצת ( צילום: משרד המשפטים האמריקאי )

בחודש מרץ הודה קררו כי הצית במכוון את הנייר שפגע בקורבן. בנוסף לעונש המאסר נגזרו עליו שלוש שנות פיקוח לאחר השחרור, והוא חויב בפיצויים כספיים.

התובע הפדרלי ג'יי קלייטון אמר: "להצית אדם אחר היא עבירה מזעזעת, נוראית ובלתי נתפסת". לדבריו, "בזכות כוחות ההצלה חייו של הקורבן ניצלו ונמנע אסון גדול יותר".

סנגוריתו של קררו ביקשה הקלה בעונש. לטענתה, הוא ננטש על ידי הוריו מיד לאחר לידתו וכי הוא חש "בושה עמוקה וחרטה" על מעשיו.