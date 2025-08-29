משטרת ניו זילנד פרסמה תיעוד חדש ממצלמות אבטחה של פריצה לעסק בעיירה פיופאיו (Piopio) בצפון המדינה, שהתרחשה בלילה שבין שלישי לרביעי, סביב השעה 02:00. בסרטון נראים שניים רעולי פנים ולבושים מכף רגל ועד ראש, שלפי הערכת החוקרים הם טום פיליפס – האב הנמלט ממרוקופה – ואחד מילדיו.

לאחר הפריצה השניים נמלטו מהמקום על טרקטורון כשהם מעמיסים מכלים עם פריטי מכולת.

מפקד משטרה מקומי אמר כי “בפריצה הזו נלקחו מספר מוצרי מזון”, והוסיף שהשניים שהו באזור כ־13 דקות, הגיעו ועזבו על גבי טרקטורון.

לדבריו, המשטרה בוחנת אם האירוע מצביע על שינוי בדפוסי הסיוע שפיליפס מקבל מאזרחים: “אנו שוקלים אם ייתכן שנוצר קרע עם מי שסייעו לו, או שהוא פשוט בטוח בעצמו עד כדי כך שהוא יוצא בלילה לבצע פריצה”.

המשטרה מבקשת מכל מי שראה טרקטורון נוסע או חונה בין פיופאיו למרוקופה בשעות הלילה – למסור מידע.

פיליפס נעלם יחד עם שלושת ילדיו – אמבר, מאבריק וג׳יידה – בדצמבר 2021, לאחר שלפי הערכת הרשויות לקח אותם אל השטח לאחר שאיבד את החזקתם לאמם. באוקטובר האחרון דווח על תצפית ציבורית ראשונה שלהם זה שנים, כאשר קבוצת בני נוער פגשה בהם במהלך טרק ותיעדה את המפגש. במשטרה מסרו בעבר כי הילדים לא היו בקשר עם סביבתם לאורך זמן ולא קיבלו חינוך סדיר.

נגד פיליפס תלויים כתבי אישום על שורה של עבירות, ובהן שוד בנסיבות מחמירות, פציעה בנסיבות מחמירות והחזקת נשק שלא כדין. בשנה שעברה הוצע פרס כספי להוביל להשבת הילדים בבטחה – אך התקופה לפדיונו פקעה ללא מימוש.

בני משפחתו של פיליפס מפצירים בו לשוב. אמו מסרה בעבר: “טום – עצוב לי שחשבת שאתה חייב לעשות זאת, מבלי לשקול עד כמה אנחנו אוהבים אותך ויכולים לתמוך בך”.

המשטרה הודיעה כי תמשיך לפרסם עדכונים ותיעוד נוסף ככל שיידרש, וביקשה מהציבור לשתף פעולה ולהעביר כל פרט או תצפית שעשויים לסייע לאיתור המשפחה.