השעה מתקתקת לעבר שנת 2026, שנה שמסתמנת כנקודת שבר עבור הביטחון הגרעיני העולמי. ב-5 בפברואר 2026 צפויה לפוג אמנת New START, המעוז האחרון שמגביל את הכוחות הגרעיניים של ארצות הברית ורוסיה.

עם פקיעתה, שתי המעצמות יישארו לראשונה מזה עשורים ללא הגבלות משפטיות מחייבות או מנגנוני פיקוח, מצב שעלול להקפיץ את המתיחות הגלובלית לרמות חסרות תקדים.

האמנה חתמה ב-8 באפריל 2010 בוורשה על ידי נשיא ארצות הברית ברק אובמה ונשיא רוסיה דמיטרי מדבדב. האמנה נועדה להקטין את מספר ראשי הקרב הגרעיניים והטילים הבליסטיים הנישאים, להבטיח שקיפות ובקרה הדדית, ולחדש את מסגרת הבטחון הגרעיני בין שתי המעצמות לאחר שהסכמים קודמים הגיעו לסיום או איבדו יעילות.

החתימה התבצעה על רקע ירושה של מרוץ חימוש גרעיני מתקופה המלחמה הקרה, רצון להפחית את המתיחות ולהעניק יציבות אסטרטגית לעשור החדש.

האמנה, שנכנסה לתוקף ב-2011 והציבה גבולות על מספר ראשי הקרב והמערכות הנישאות, הייתה המנגנון המרכזי למעקב והגבלת מרוץ החימוש בין המעצמות. פקיעתה עלולה להותיר חלל מסוכן שבו שום הסכם רשמי לא יחייב שקיפות או איזון כוחות.

המצב מחמיר לנוכח העובדה שהעולם כבר אינו דו-קוטבי; סין מאיצה את התחמשותה בקצב של כ-100 ראשים קרביים בשנה ומסרבת להצטרף לשיחות הפירוק, מה שהופך את המשוואה למורכבת ומסוכנת מאי פעם. באפריל 2026 יתכנסו נציגי העולם בניו יורק לוועידת הבחינה של ה-NPT, אך הציפיות בשפל חסר תקדים לאחר שהפגישות המקדימות ב-2025 הסתיימו בכישלון חרוץ וללא כל הסכמות.

גומרים מהאו"ם אומרים שהאווירה במסדרונות האו"ם "רעילה", כאשר במקום דיפלומטיה רצינית, המפגשים הפכו לזירה של חילופי האשמות וטקסי "זכות תגובה" שחלק מהמומחים מכנים בציניות כ"סטנד-אפ כושל". שבו נציגי המדינות חוזרים על אותן מנטרות שחוקות תוך ציפייה להבטחה חמקמקה שלא תתממש.

המתיחות הגיעה לשיא בעקבות תקיפות של ישראל וארה"ב נגד מתקני גרעין איראניים ביוני 2025, שהובילו את טהרן לאיים בפרישה מהאמנה – צעד שעלול להוביל לקריסה סופית של המשא ומתן. בעוד רוסיה חוסמת קונצנזוס בשל המלחמה באוקראינה וסין מתבצרת בעמדותיה, העולם צועד לעבר מציאות שבה ה"טאבו הגרעיני" נשחק והכלים הדיפלומטיים למניעת משבר פשוט נעלמים.

ללא מנהיגות חזקה או נכונות לפשרות כואבות, ועידת 2026 עלולה להסתיים לא ב"מפץ גדול", אלא ביבבה שתסמן את הפיכתה של האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני ללא רלוונטית. הדיפלומטיה הגרעינית כיום מזכירה ניסיון לתקן סכר מתפורר בעזרת פלסטרים בזמן שהשיטפון כבר החל; ככל שהסדקים מעמיקים, גובר החשש שהמערכת כולה תיסחף בזרם של חוסר אמון והתחמשות חסרת רסן.