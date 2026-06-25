לראשונה מתחילת המלחמה: המחירים רשמו שפל היסטורי

מחירי הנפט ירדו היום לרמות שנרשמו לפני פרוץ המלחמה עם איראן, לאחר שהשווקים העריכו כי אספקת הנפט מהמזרח התיכון תגדל. נפט מסוג ברנט נסחר ב-73.49 דולר לחבית ונפט אמריקני מסוג WTI ב-70.10 דולר לחבית, הרמות הנמוכות ביותר מאז 27 בפברואר.

הירידה נובעת בין היתר מחידוש תנועת המכליות במצר הורמוז לאחר הסכם הפסקת האש, ומהערכות כי איראן תוכל להגביר את יצוא הנפט שלה.

מזכיר האנרגיה האמריקני כריס רייט אמר כי זרימת הנפט דרך מצר הורמוז כמעט חזרה לרמות שקדמו למלחמה, כאשר לפחות 20 מיליון חביות עברו במצר במהלך היממה האחרונה.

בחברת האנרגיה ריסטאד אמרו כי הפקק שנוצר במפרץ הפרסי משתחרר וכי מתקני אספקה ונמלים חוזרים בהדרגה לפעילות, מה שמגביר את ההיצע ומפעיל לחץ כלפי מטה על המחירים.