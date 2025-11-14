כיכר השבת
דיווח מדאיג

דרמה במפרץ עומאן: חשש שמכלית נפט נחטפה ועושה דרכה לאיראן

שלוש סירות קטנות התקרבו למכלית שנשאה דגל איי מרשל במהלך הפלגה מאיחוד האמירויות – זמן קצר לפני שביצעה פנייה חדה לעבר המים הטריטוריאליים של איראן (בעולם)

מכלית נפט (צילום: שאטרסטוק)

תקרית חריגה ומדאיגה נרשמה הבוקר (שישי) במפרץ עומאן, כ־40 קילומטר מחופי איחוד האמירויות: מכלית נפט תחת דגל איי מרשל סטתה במפתיע ממסלולה ועושה דרכה, לפי כל הסימנים, לעבר המים הטריטוריאליים של .

חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" דיווחה כי זמן קצר לפני שינוי הכיוון התקרבו אל המכלית שלוש סירות קטנות, בזמן שהייתה בדרכה מאיחוד האמירויות לסינגפור וחצתה דרומה את מצר הורמוז.

לדברי החברה, "נראה שמדובר בתקרית ממוקדת מאוד".

מרכז פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) אישר כי התקבל דיווח על "אירוע חשוד" באזור כ־22 מיילים מזרחית לנמל חור פקאן. הרשויות באיחוד האמירויות פתחו בבדיקה.

מאז אוקטובר 2023 הפכו נתיבי השיט במפרץ ובים האדום לרגישים במיוחד, בעקבות מתקפות החות'ים על כלי שיט שלטענתם קשורים לישראל. בחודש שעבר דווחה תקרית אחרת במפרץ עדן, במהלכה הותקפה מכלית שלפי פרסומים נשאה מטען איראני – אירוע שאיש מהגורמים באזור לא לקח עליו אחריות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר