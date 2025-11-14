דרמה במפרץ עומאן: חשש שמכלית נפט נחטפה ועושה דרכה לאיראן

תקרית חריגה ומדאיגה נרשמה הבוקר (שישי) במפרץ עומאן, כ־40 קילומטר מחופי איחוד האמירויות: מכלית נפט תחת דגל איי מרשל סטתה במפתיע ממסלולה ועושה דרכה, לפי כל הסימנים, לעבר המים הטריטוריאליים של איראן.

חברת האבטחה הימית הבריטית "אמברי" דיווחה כי זמן קצר לפני שינוי הכיוון התקרבו אל המכלית שלוש סירות קטנות, בזמן שהייתה בדרכה מאיחוד האמירויות לסינגפור וחצתה דרומה את מצר הורמוז.

לדברי החברה, "נראה שמדובר בתקרית ממוקדת מאוד".

מרכז פעולות הסחר הימי של בריטניה (UKMTO) אישר כי התקבל דיווח על "אירוע חשוד" באזור כ־22 מיילים מזרחית לנמל חור פקאן. הרשויות באיחוד האמירויות פתחו בבדיקה.

מאז אוקטובר 2023 הפכו נתיבי השיט במפרץ ובים האדום לרגישים במיוחד, בעקבות מתקפות החות'ים על כלי שיט שלטענתם קשורים לישראל. בחודש שעבר דווחה תקרית אחרת במפרץ עדן, במהלכה הותקפה מכלית שלפי פרסומים נשאה מטען איראני – אירוע שאיש מהגורמים באזור לא לקח עליו אחריות.