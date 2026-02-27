הסלמה חריפה בין פקיסטן לשלטון הטליבאן באפגניסטן: שר ההגנה של פקיסטן, חוואג׳ה אסיף, הצהיר הלילה כי מדינתו נמצאת ב“מלחמה פתוחה וגלויה” עם הטליבאן, לאחר חילופי תקיפות עזים בין הצדדים ודיווחים על עשרות הרוגים.

לפי הודעת צבא פקיסטן, מטוסי קרב תקפו יעדים בקאבול ובקנדהאר - שתי הערים המרכזיות באפגניסטן, וכן במחוזות נוספים. גורמים פקיסטניים טענו כי הותקפו מתקנים צבאיים וכי לפחות 133 בני אדם נהרגו בתקיפות.

המתקפות הפקיסטניות הגיעו לאחר שהטליבאן הודיע כי פתח במבצע התקפי לאורך הגבול ותפס עמדות של צבא פקיסטן. לדברי גורמים באפגניסטן, התקיפות היו תגובה לתקיפות קודמות שביצעה פקיסטן בתחילת השבוע, אשר לטענתם גבו את חייהם של אזרחים רבים.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות מקאבול וקנדהאר נראים פיצוצים עזים ופטריות עשן מעל אזורים עירוניים, כתוצאה מהתקיפות האוויריות.

שני הצדדים פרסמו נתונים שונים לחלוטין לגבי תוצאות הלחימה. משרד ההגנה של אפגניסטן טען כי 55 חיילים פקיסטנים נהרגו וכי נוספים נשבו, בעוד שבפקיסטן הכחישו את הטענות וטענו כי נהרגו שני חיילים בלבד. מנגד, גורמים פקיסטניים דיווחו כי עשרות לוחמים אפגנים נהרגו וכי מוצבים רבים הושמדו.

הטליבאן אף טען כי הצליח לכבוש יותר מעשרה מוצבים של צבא פקיסטן לאורך הגבול, טענה שנדחתה על ידי איסלמבאד.

במקביל דווח על חילופי אש באזור מעבר הגבול טורקהם, אחד המעברים המרכזיים בין המדינות, שם פונו אזרחים משני צדי הגבול מחשש להסלמה נוספת.

ברקע ההסלמה, האשים שר ההגנה הפקיסטני כי הטליבאן הפך ל“קולוניה של הודו”, ובכלי תקשורת במדינה נשמעו גם טענות כי הודו וישראל עומדות מאחורי התזמון של התקיפות.

העימות הנוכחי מגיע לאחר חודשים של מתיחות בין המדינות, כאשר באוקטובר האחרון נהרגו עשרות בני אדם בקרבות לאורך הגבול לפני שהושגה הפסקת אש שברירית. כעת נראה כי הפסקת האש קרסה לחלוטין.

מזכ״ל האו״ם אנטוניו גוטרש קרא לשני הצדדים להימנע מפגיעה באזרחים ולפעול לפתרון הסכסוך באמצעים דיפלומטיים, אך לפי ההתפתחויות האחרונות - העימות בין שתי השכנות נכנס לשלב מסוכן במיוחד, עם חשש להסלמה רחבה יותר באזור.