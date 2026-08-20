התנגשות קטלנית בשחקים: טייס נהרג במפגש עם מסוק משטרתי | צפו

טייס נהרג ושני שוטרים נפצעו בהתנגשות אווירית בין מסוק של משטרת פנסילבניה למטוס קל מדגם ססנה 150, סמוך לנמל התעופה קרלייל שבמרכז המדינה.

על פי רשות התעופה הפדרלית, התאונה התרחשה אמש בסביבות השעה 19:50, בעת שהמסוק המשטרתי ביצע אימון שגרתי. מפקד המשטרה בפועל, ג'ורג' ביוונס, סיפר כי "מסיבה שאינה ידועה, הססנה סטה ימינה ברגע האחרון, פגע במסוק מאחור וברוטורים וגרם להתרסקות אלימה".

טייס המטוס, שככל הידוע היה לבדו, נהרג. שני השוטרים שהיו במסוק נלכדו תחילה בתוכו, אך הצליחו להיחלץ ופונו לבית החולים. מושל פנסילבניה ג'וש שפירו מסר כי השניים צפויים להחלים: "אני שמח לומר שלמרות התאונה, שני השוטרים שנפצעו יהיו בסדר".

הסיבה להתנגשות עדיין נחקרת, והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה תוביל את החקירה בסיוע רשות התעופה הפדרלית.