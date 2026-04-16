כלכלת חימושים

מכוניות או טילים? הפנטגון לוחץ על פורד ו-GM להסיט ייצור לתעשיית הנשק

המחסנים מתרוקנים והמתיחות הצבאית בשיאה: ממשל טראמפ פתח בשיחות חשאיות עם ענקיות הרכב כדי להפוך אותן לחלק בלתי נפרד ממערך החימוש האמריקאי (חדשות בעולם)

גורמים בכירים במערכת הביטחון האמריקאית קיימו לאחרונה סבב פגישות עם מנכ"לים של חברות הענק General Motors ו-Ford, לצד יצרניות כמו GE Aerospace ו-Oshkosh. המטרה ברורה: לבחון האם פסי הייצור האזרחיים יכולים לעבור הסבה מהירה לייצור נשק ואספקה צבאית כדי לגבות את קבלני הביטחון המסורתיים.

הצורך הדחוף נובע מהצטמצמות משמעותית של מאגרי החימוש האמריקאיים – הכוללים פגזי ארטילריה וטילים נגד טנקים – בעקבות המלחמות באוקראינה ובעזה והתקיפות האחרונות באיראן. כדי להתמודד עם המחסור, הנשיא טראמפ ביקש תוספת עתק של 500 מיליארד דולר לתקציב הביטחון, מה שיעמיד אותו על סכום חסר תקדים של 1.5 טריליון דולר.

בפנטגון מבהירים כי הם מחויבים להרחיב את הבסיס התעשייתי הביטחוני על ידי ניצול פתרונות טכנולוגיים מסחריים, וזאת כדי להבטיח שללוחמים האמריקאים יישמר יתרון מכריע בשדה הקרב.

אם האיכות של הנשק יהיה כמו מכוניות פורד המצב לא יהיה טוב.. נתחיל לראות במוסך טילים עם נזילות דלק
מאן דהו

