"מתנה לארדואן": הפנטגון שוקל צעד דרמטי שישנה את מאזן הכוחות בסוריה

הפנטגון בוחן אפשרות להסיג את כל הכוחות האמריקאים מסוריה באופן סופי | המהלך מגיע על רקע התקדמות צבא סוריה בצפון-מזרח והתמוטטות מערכי הכורדים | פרשנים: "מתנה לארדואן" (בעולם)

כוחות אמריקאים מאבטחים במזרח התיכון (צילום: חשבון רשמי של משרד המלחמה האמריקאי )

על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, הפנטגון בוחן באופן רציני אפשרות להסיג את כל הכוחות האמריקאים מ באופן סופי ומוחלט. המהלך מגיע על רקע הרחבת השליטה של צבא סוריה תחת הנשיא אחמד אל-שרע בצפון-מזרח המדינה, והתמוטטות מהירה של מערכי הכוחות הכורדים באזור.

צבא המשטר הרחיב במהלך סוף השבוע את שליטתו בצפון ובמזרח סוריה, לאחר שהשלים השתלטות על שורה של אזורים אסטרטגיים שהיו נתונים לשליטה כורדית במשך יותר מעשור.

הכוחות הסוריים הדמוקרטיים (SDF) בהובלת מזלום עבדי נאלצו לחתום על הסכם דרמטי ששינה את מפת השליטה במדינה. במסגרת ההסכם, שזכה לברכת ארצות הברית, נסוגו הכורדים ממחוזות א-רקה ודיר א-זור ומסרו לידי דמשק את שדות הנפט האסטרטגיים "אל-עומר" ו"תנכּ", תוך שהם מאבדים את רוב משאביהם הכלכליים וכושר המיקוח שלהם.

כוחות המשטר הסורי חוצים את נהר הפרת במעבורת מאולתרת (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

העימותים התפתחו על רקע מתיחות מתמשכת סביב יישום הסכם שנחתם בחודש מרץ האחרון, שלפיו המוסדות של המינהל האוטונומי שהקימו הכורדים במהלך שנות המלחמה אמורים להשתלב במסגרת המדינה הסורית. גורמים כורדים רשמיים הכריזו כי השיחות הגיעו למבוי סתום לאחר שהממשלה המרכזית דרשה "כניעה ללא תנאי" וסירבה להכיר בדרישות הכורדים לביזור סמכויות או לאוטונומיה צבאית.

מבחינת ישראל, ההתפתחויות בסוריה מעלות שאלות ביטחוניות משמעותיות. רק לאחרונה הציבה טורקי מכ"ם מתקדם בעל טווח של בין 150-200 ק"מ בשדה התעופה בדמשק, מהלך שעשוי לצמצם משמעותית את חופש הפעולה של חיל האוויר בשמי המדינה. פרשנים מציינים כי הסגת הכוחות האמריקנים מסוריה תהיה "מתנה לארדואן", שיוכל לעשות במדינה כרצונו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

