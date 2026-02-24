שר המלחמה פיט הגסת' מתכנן מתקפה נגד “מדד הפיצה”

במסדרונות האפלים של הפנטגון, כשהאורות דולקים עד השעות הקטנות של הלילה, יש מי שעוקב לא אחרי תנועות לוויין, אלא אחרי שליחי הפיצה. תופעה הידועה בשם "מדד הפיצה" (Pentagon Pizza Index) הפכה לכלי מודיעיני גלוי ומפתיע, הטוען כי זינוק בהזמנות מזון מהיר למבני ממשל רגישים הוא המבשר המדויק ביותר של משבר בינלאומי קרב.

ההיסטוריה מוכיחה שזה עובד: ערב הפלישה לעיראק ב-1990, הוזמן לסי-איי-אי מספר שיא של 21 פיצות בלילה אחד, עשורים לאחר מכן, ביוני 2025, דיווחים על פעילות חריגה בפיצריות סמוכות לפנטגון הקדימו בשעות ספורות את התקיפה הישראלית באיראן. אפילו בחיסול אוסמה בן לאדן ב-2011, חדר המצב בבית הלבן נראה "כמו מעונות של אחווה בקולג'" בגלל ערימות קרטוני הפיצה.

אבל כעת, שר ההגנה האמריקאי, פיט הגסת', מחליט להשיב מלחמה בשיטות יצירתיות. בראיון לרשת פוקס ניוז, הצהיר הגסת' כי הוא מודע היטב לניסיונות הניטור של הציבור ומתכנן לשבש את המערכת.

"חשבתי פשוט להזמין המון פיצה בלילות אקראיים רק כדי להטעות את כולם. באיזה שישי בערב כשתראו ערימה של הזמנות דומינו'ס, זה עשוי להיות רק אני באפליקציה, שמוציא את המערכת כולה מאיזון כדי שנשאיר את כולם בחוסר ודאות. אנחנו מסתכלים על כל אינדיקטור."

לדבריו, הפנטגון מבין היטב את כוחו של המודיעין הגלוי (OSINT) ושולט באמצעים שבהם הציבור מנסה לעקוב אחר רמזים לפעילות רגישה.