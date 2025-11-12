כיכר השבת
אסון בפרו

אסון בפרו: אוטובוס עמוס נוסעים התדרדר לתהום - עשרות נהרגו

אסון כבד התרחש בפרו לאחר שאוטובוס התדרדר מאות מטרים לתהום מכביש צר, בעקבות התנגשות חזיתית עם טנדר שנסע ככל הנראה בניגוד לכיוון התנועה | 32 בני אדם נהרגו ו-25 ניצלו בנס אך נפצעו בדרגות שונות (בעולם)

האסון בפרו (צילום: התובע המקומי )

לפחות 37 בני אדם נהרגו וכ-25 נפצעו, בהם שלושה ילדים, בתאונת דרכים קטלנית בדרום פרו.

לפי הדיווחים, אוטובוס שנסע בכביש צר התנגש בטנדר, סטה מהכביש ונפל לתהום בעומק של כ-200 מטרים, סמוך לעיירה אוקוניה שבאזור ארקיפה.

האוטובוס, שבו נסעו כשישים נוסעים בדרכם מצ’לה לארקיפה, נמחץ לחלוטין כשהתרסק בתחתית הערוץ הסלעי.

התמונות שפורסמו מראות את שלדתו המרוסקת של הרכב כשחלונותיו מנופצים וגגו מעוך. רוב ההרוגים נהרגו במקום, ואדם נוסף מת בבית החולים, כך מסר ראש מערך הבריאות של מחוז ארקיפה.

ראש מועצת המחוז, ולדור ליירנה, אמר כי מדובר באחד הקטעים המסוכנים בכביש, שבו התרחשו בעבר תאונות קטלניות רבות בשל הדרך התלולה והיעדר תמרורים.

הוא תיאר את השטח כ"טרשי ומפותל מאוד", מה שמקשה על נהגים לנוע בו בבטחה, במיוחד בלילה.

שני הנהגים – של האוטובוס ושל הטנדר – שרדו את התאונה. הנהג של הטנדר נעצר, ובמקביל נפתחה חקירה לבירור נסיבות ההתרסקות. גורמים במשטרה ובמשרד התובע הציבורי מסרו כי צוותי מומחים יבדקו אם מדובר במהירות מופרזת, כשל טכני או תנאי דרך לקויים.

תאונות מסוג זה אינן נדירות בפרו, במיוחד בכבישים ההרריים והמתפתלים שבדרום המדינה. לפי נתונים רשמיים, יותר מ-3,300 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים ברחבי פרו בשנת 2022 בלבד.

הכביש הפאן-אמריקני, המשתרע מאלסקה ועד קצה הדרומי של ארגנטינה לאורך כ-48 אלף קילומטרים, נחשב לארוך בעולם – אך בקטעים רבים שלו בפרו הוא גם מהמסוכנים ביותר.

