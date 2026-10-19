כמעט אסון נורא: מטוס קל ובו מבוגרים וילד צלל ללב צומת סואן

דרמה התרחשה בשבת אחר הצהריים בסן חוזה שבקליפורניה, כאשר מטוס קל צלל אל תוך צומת סואן, סמוך למכוניות ולבתי מגורים. שלושת בני האדם שהיו על סיפונו נפצעו, אך פציעותיהם לא היו מסכנות חיים, ואיש מהאנשים שהיו על הקרקע לא נפגע.
האירוע התרחש מעט אחרי השעה שלוש אחר הצהריים, בצומת שדרות קפיטול ואקסקליבר דרייב. המטוס המריא מנמל התעופה ריד הילוויו הסמוך, וכעבור זמן קצר הסתיימה הטיסה בהתרסקות על הכביש. לפי נתוני מעקב טיסה שפורסמו לאחר האירוע, חלפו כ־95 שניות בלבד מרגע ההמראה ועד לסיום מסלול הטיסה המתועד.
תמונות מזירת ההתרסקות הציגו מראה חריג: המטוס היה מונח על חרטומו, כשהזנב מופנה כלפי מעלה וגוף המטוס ניזוק קשות. למרות ההתרסקות בלב כביש עמוס, המטוס לא פגע בכלי רכב אחרים, ולא דווח על נפגעים מקרב הנהגים והעוברים באזור.
על סיפון המטוס היו זוג קשישים ילד. שלושתם פונו לבית החולים, לאחר שהרשויות הגדירו את פציעותיהם ככאלה שאינן מסכנות חיים. צוותי החירום טיפלו גם בדליפת דלק קטנה שנגרמה בהתרסקות, והצליחו לספוג אותה במקום.
לפי הדיווחים, מדובר במטוס מדגם ססנה 177 איי קרדינל, מטוס קל בעל מנוע יחיד. המטוס רשום על שם מועדון תעופה ללא מטרות רווח המזוהה עם אוניברסיטת מדינת סן חוזה, המיועד לסטודנטים, לבוגרים ולאנשי סגל.
ההתרסקות גרמה לשיבושי תנועה באזור ופינוי שרידי המטוס מהצומת נמשך כשלוש שעות, במהלכן פעלו כוחות החירום בזירה.