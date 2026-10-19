 דלג לתוכן הראשי
גיל זה רק מספר

כמעט אסון נורא: מטוס קל ובו מבוגרים וילד צלל ללב צומת סואן

בהלה בסן חוזה שבקליפורניה: מטוס קל צנח אל צומת עמוס זמן קצר לאחר ההמראה, לאחר שהטייס דיווח על תקלה במנוע (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

דרמה התרחשה בשבת אחר הצהריים בסן חוזה שבקליפורניה, כאשר מטוס קל צלל אל תוך צומת סואן, סמוך למכוניות ולבתי מגורים. שלושת בני האדם שהיו על סיפונו נפצעו, אך פציעותיהם לא היו מסכנות חיים, ואיש מהאנשים שהיו על הקרקע לא נפגע.

האירוע התרחש מעט אחרי השעה שלוש אחר הצהריים, בצומת שדרות קפיטול ואקסקליבר דרייב. המטוס המריא מנמל התעופה ריד הילוויו הסמוך, וכעבור זמן קצר הסתיימה הטיסה בהתרסקות על הכביש. לפי נתוני מעקב טיסה שפורסמו לאחר האירוע, חלפו כ־95 שניות בלבד מרגע ההמראה ועד לסיום מסלול הטיסה המתועד.

זוג קשישים וילד שרדו התרסקות מטוס בלב שכונת מגורים
זוג קשישים וילד שרדו התרסקות מטוס בלב שכונת מגורים (צילום: רשתות חברתיות)

תמונות מזירת ההתרסקות הציגו מראה חריג: המטוס היה מונח על חרטומו, כשהזנב מופנה כלפי מעלה וגוף המטוס ניזוק קשות. למרות ההתרסקות בלב כביש עמוס, המטוס לא פגע בכלי רכב אחרים, ולא דווח על נפגעים מקרב הנהגים והעוברים באזור.

על סיפון המטוס היו זוג קשישים ילד. שלושתם פונו לבית החולים, לאחר שהרשויות הגדירו את פציעותיהם ככאלה שאינן מסכנות חיים. צוותי החירום טיפלו גם בדליפת דלק קטנה שנגרמה בהתרסקות, והצליחו לספוג אותה במקום.

לפי הדיווחים, מדובר במטוס מדגם ססנה 177 איי קרדינל, מטוס קל בעל מנוע יחיד. המטוס רשום על שם מועדון תעופה ללא מטרות רווח המזוהה עם אוניברסיטת מדינת סן חוזה, המיועד לסטודנטים, לבוגרים ולאנשי סגל.

ההתרסקות גרמה לשיבושי תנועה באזור ופינוי שרידי המטוס מהצומת נמשך כשלוש שעות, במהלכן פעלו כוחות החירום בזירה.
ארה"בהתרסקותקליפורניהמטוס קל
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר