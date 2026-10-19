כמעט אסון נורא: מטוס קל ובו מבוגרים וילד צלל ללב צומת סואן

דרמה התרחשה בשבת אחר הצהריים בסן חוזה שבקליפורניה, כאשר מטוס קל צלל אל תוך צומת סואן, סמוך למכוניות ולבתי מגורים. שלושת בני האדם שהיו על סיפונו נפצעו, אך פציעותיהם לא היו מסכנות חיים, ואיש מהאנשים שהיו על הקרקע לא נפגע.

האירוע התרחש מעט אחרי השעה שלוש אחר הצהריים, בצומת שדרות קפיטול ואקסקליבר דרייב. המטוס המריא מנמל התעופה ריד הילוויו הסמוך, וכעבור זמן קצר הסתיימה הטיסה בהתרסקות על הכביש. לפי נתוני מעקב טיסה שפורסמו לאחר האירוע, חלפו כ־95 שניות בלבד מרגע ההמראה ועד לסיום מסלול הטיסה המתועד.

זוג קשישים וילד שרדו התרסקות מטוס בלב שכונת מגורים - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:15 זוג קשישים וילד שרדו התרסקות מטוס בלב שכונת מגורים ( צילום: רשתות חברתיות )