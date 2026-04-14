טירוף התחמושת: פולין משקיעה מיליארדים במפעלי פגזים רובוטיים

אירופה מתעוררת למציאות ביטחונית חדשה ומסוכנת. המחסור העולמי בתחמושת, שהפך לאחד האתגרים הקריטיים ביותר מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, מצית גל חסר תקדים של בניית כוח במזרח היבשת. פולין, שהפכה לחוד החנית של נאט"ו מול הקרמלין, שוברת את הכלים ומשקיעה סכום דמיוני של קרוב ל-24 מיליארד זלוטי כדי להפוך למעצמת ייצור פגזים.

כפי שפורסם ב-Defense News, החברה הפרטית Niewiadów חתמה על שותפויות אסטרטגיות עם תאגיד הענק האמריקני נורת'רופ גרומאן ועם חברת ST Engineering הסינגפורית. המטרה השאפתנית: הקמת מפעלים רובוטיים שינפקו 180 אלף פגזי 155 מ"מ וקרוב לחצי מיליון פגזים נוספים מדי שנה, כדי להבטיח עצמאות אספקה מלאה.

במקביל למהלך הפרטי, התעשייה הממלכתית הפולנית (PGZ) חברה לתאגיד הבריטי BAE Systems להרחבת ייצור הפגזים. המהלך יאפשר ייצור של 130 אלף פגזים נוספים בשנה בטווח הקרוב. ראש הממשלה דונלד טוסק הבהיר כי הצעדים הללו קריטיים עבור הצי העצום של כ-1,000 תומ"תים שפולין מתכננת להפעיל בעתיד. המהלך הפולני אינו עומד בפני עצמו. על פי הדיווחים, התאגיד הגרמני ריינמטאל (Rheinmetall) מקים מיזמים משותפים בבולגריה, לטביה וליטא, בעוד ברומניה מושקעים מאות מיליוני יורו במפעלי תחמושת חדשים. הקבוצה הצ'כית CSG, הגדולה באירופה, מרחיבה אף היא את פעילותה בסלובקיה.

טכנולוגיה רובוטית מתקדמת

הייחוד במהלך הפולני טמון בשילוב הטכנולוגיה המתקדמת. קווי הייצור החדשים יופעלו באמצעות רובוטיקה אמריקנית מתקדמת, מה שיאפשר קצב ייצור חסר תקדים. השותפות עם נורת'רופ גרומאן, אחד מתאגידי הביטחון הגדולים בעולם, מעניקה לפולין גישה לטכנולוגיות ייצור מתקדמות שפותחו במקור עבור הצבא האמריקני.

יצוין כי המהלך הפולני משקף מגמה רחבה יותר באירופה. מדינות נאט"ו במזרח היבשת מבינות שהתלות בייבוא תחמושת מארצות הברית או ממדינות אחרות עלולה להיות בעייתית בעת משבר. המלחמה באוקראינה חשפה את המחסור החמור בפגזי ארטילריה, כאשר מדינות מערביות נאלצו לגרד את קרקעית המלאי כדי לסייע לקייב.

מירוץ החימוש במזרח אירופה

התנופה הביטחונית לא עוצרת בגבולות פולין. מדינות נוספות במזרח אירופה מבינות שהן עומדות בחזית ההתמודדות עם האיום הרוסי, ופועלות בהתאם. לטביה, ליטא ובולגריה מקימות מפעלי תחמושת חדשים בשיתוף עם ריינמטאל, בעוד רומניה משקיעה מאות מיליוני יורו בתשתיות ייצור.

הקבוצה הצ'כית CSG, שנחשבת לגדולה באירופה בתחום ייצור התחמושת, מרחיבה את פעילותה בסלובקיה. המטרה המוצהרת: להבטיח זרם בלתי פוסק של תחמושת לאוקראינה ולבעלות הברית במזרח, תוך הפחתת התלות במקורות חיצוניים.

המהלכים הללו משקפים שינוי פרדיגמה באירופה. אם בעבר הסתמכו מדינות נאט"ו על ארצות הברית לאספקת תחמושת ונשק, כיום הן מבינות שעליהן לפתח יכולות עצמאיות. המלחמה באוקראינה הוכיחה שמלחמה מודרנית דורשת כמויות עצומות של תחמושת, והמדינות שיוכלו לייצר אותה באופן עצמאי יהיו בעלות יתרון אסטרטגי משמעותי.