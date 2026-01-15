בזמן שהעולם מתמקד בטנקים ובטילים, פולין הטילה השבוע 'פצצה אלקטרונית' שמשנה את מאזן הכוחות בים הבלטי. הכירו את פרויקט דלפין – האונייה שמסוגלת לשמוע כל לחישה בקרמלין ולשתק כל מכ"ם רוסי בטווח של מאות קילומטרים.

השקה תחת אש: פולין פורסת רשת מודיעין ימית בעוד הדי הפיצוצים מאוקראינה עדיין מהדהדים, וורשה לא מחכה לאף אחד. בטקס דרמטי שנערך השבוע (14 בינואר 2026), הושקה ה-ORP Henryk Zygalski, אוניית הלוחמה האלקטרונית (SIGINT) השנייה והאחרונה בפרויקט "דלפין". האונייה קרויה על שמו של המתמטיקאי והקריפטולוג היהודי-פולני המפורסם, שהיה שותף מרכזי בפיצוח קוד ה"אניגמה" הנאצי. בפיקוד הצי הפולני מבהירים: כמו שזיגלסקי חשף את סודות האויב במלחמת העולם השנייה, כך האונייה הנושאת את שמו תחשוף את מזימות האויב במעמקי הים הבלטי. הטכנולוגיה של SAAB: קיר אלקטרוני בלתי נראה בשיתוף פעולה הדוק עם תאגיד הענק השוודי SAAB, צמד האוניות החדשות (הראשונה, ORP Jerzy Różycki, הושקה בקיץ האחרון) מצוידות במערכות מהמתקדמות בעולם. לא מדובר בעוד ספינות קרב, אלא בתחנות איסוף מודיעין צפות המסוגלות: ליירט תקשורת לווינית ורדיו: ברדיוס של מאות קילומטרים.לזהות חתימות מכ"ם: של כלי שיט ומטוסים עוד לפני שהם מופיעים על המסכים הרגילים.לוחמה היברידית: שיבוש מערכות ניווט והטעיית כלי נשק של האויב בזמן אמת.

המלכוד הבלטי: פולין כראש החץ של נאט"ו

למה פולין משקיעה מיליארדים בים? התשובה טמונה בגיאוגרפיה. המרחב הימי הפך לחזית פעילה של איסוף מודיעין רוסי. וורשה מובילה כיום את תהליך ההתחמשות הגדול ביותר באירופה, הכולל מטוסי דור חמישי וארטילריה כבדה, אך האוניות הללו הן ה"מוח" שמפעיל את כל המערכת.

מאטס וויקסל, בכיר ב-SAAB, הגדיר זאת השבוע כ"נדבך יסודי בביטחון אירופה כולה". האוניות יספקו הגנה על תשתיות קריטיות – מצינורות גז ועד כבלי תקשורת תת-ימיים, שהפכו למטרה במלחמה הקרה החדשה.

הזווית הביטחונית: התעשיות הישראליות בתמונה

התנופה הפולנית לא נעלמת מעיני התעשיות הביטחוניות בישראל. בעוד פולין בונה את חיל הים שלה מחדש, חברות כמו אלביט והתעשייה האווירית מעורבות בעסקאות ענק לאספקת מערכות הגנה משלימות. העולם מבין: פולין היא הלקוח הגדול והחשוב ביותר של הטכנולוגיה המערבית כיום.