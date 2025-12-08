ממשלת פולין אישרה עסקה ביטחונית יוצאת דופן עם ארצות הברית, במסגרתה תקבל ורשה 250 נגמ"שי סטרייקר (STRYKER) משומשים תמורת דולר אמריקני אחד בלבד.

מיקום לוגיסטי: שר ההגנה הפולני, ולדיסלב קושיניאק-קמיש, אישר כי הנגמ"שים אינם דורשים שינוע טרנס-אטלנטי מורכב, שכן הם כבר נמצאים בפריסה באירופה ויימסרו לפולין במקום לחזור לארה"ב.

הצורך המבצעי: המטה הכללי הפולני אישר את הרכש מתוך הבנה כי הכלים נחוצים בדחיפות לצבא, שסובל ממחסור כרוני בכלי רכב קרביים משוריינים (רק"ם) ונאלץ להוציא משירות ציוד ישן שנותר מהתקופה הקומוניסטית.

האותיות הקטנות: מחיר השיפוץ וההסבה

למרות המחיר הסמלי של דולר אחד, הדיווחים מצביעים על כך שההכשרה וההסבה של הכלים צפויות להיות יקרות וממושכות.

לפי דיווח של BREAKING DEFENSE קיים אתגר טכני ומכשול מרכזי בגלל מצבם של הכלים הצבאיים. הנגמ"שים, בהיותם יד שנייה, דורשים תיקונים מקיפים והחלפה של מערכות ישנות בחדשות.

צוותים פולניים מטעמו של הצבא יבדקו באופן יסודי את המצב הטכני לפני הפיכתם למבצעיים.אתגר ההסבה: הסטרייקר אינו מוכר וטרם שירת בצבא הפולני. חוסר ההיכרות מעלה את עלות ומשך ההסבה ואת שילובו המלא במערך הפולני.