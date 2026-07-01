עם F-35: פולין וארה"ב במהלך צבאי שמדאיג את פוטין

צבא ארה"ב נערך בפולין - צילום: חיל הים האמריקאי @USNavy צבא ארה"ב נערך בפולין | צילום: צילום: חיל הים האמריקאי @USNavy 10 10 0:00 / 0:32

האגף המזרחי של נאט"ו עומד בפני שינוי אסטרטגי משמעותי: משרד ההגנה האמריקני ומחלקת המדינה הודיעו כי הם בוחנים בחיוב את הצעתה של פולין להפוך את הנוכחות הצבאית האמריקנית במדינה מרוטציה זמנית לבסיס קבע מלא. המהלך, שנדון בפגישה בין שר ההגנה הפולני וולדיסלאב קושיניאק-קמיש לבין עמיתו האמריקני פיט האגסת' בבריסל, עשוי לשנות את מאזן הכוחות האזורי מול רוסיה.

על פי הדיווחים, הפנטגון החל בסקירת כוחות מקיפה שתשמש בסיס להחלטות אופרטיביות בעתיד הקרוב. הקמת בסיס קבוע תאפשר נוכחות של אלפי חיילים אמריקאים בפולין באופן תמידי, בניגוד למצב הנוכחי שבו הכוחות מתחלפים במסגרת רוטציות.

מטוסי הקרב f-35 בתדלוק לילי - צילום: משרד ההגנה של ארה"ב מטוסי הקרב f-35 בתדלוק לילי | צילום: צילום: משרד ההגנה של ארה"ב 10 10 0:00 / 0:25

השקעה חסרת תקדים בביטחון הצטלם על קצה הצוק - וצנח לתהום לעיני החברים המזועזעים דני שפיץ | 08:29 מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר 2022, פולין הפכה למעצמה צבאית מתפתחת באירופה. וורשה משקיעה כיום לא פחות מ-5% מהתמ"ג שלה בתקציבי ביטחון – שיעור שאין דומה לו במערב ועולה בהרבה על הדרישה של נאט"ו להשקעה של 2% לפחות. בתיק הציוד המרשים של הצבא הפולני ניתן למצוא מטוסי קרב F-35 מתקדמים, מערכות טילי HIMARS שהוכיחו את עצמן באוקראינה, וסוללות הגנה אווירית פטריוט. כל אלה נועדו להבטיח כי האיום הרוסי ייעצר הרבה לפני שיגיע לגבול הפולני. ההשקעה הכבדה הופכת את פולין לבעלת ברית אטרקטיבית במיוחד עבור ארצות הברית. אזהרה אמריקאית: "העלו תקציבים או שנעזוב" לצד האופטימיות הפולנית, שר ההגנה האמריקני האגסת' הבהיר כי המעורבות האמריקנית תלויה בנכונות של בעלות הברית לעמוד בנטל. "אנחנו בוחנים מחדש את הפריסה באירופה", מסר האגסת' בבריסל, כשהוא מציב תנאי ברור: מדינות שלא יגדילו את תקציבי הביטחון שלהן עלולות למצוא את עצמן מחוץ לתוכניות הפריסה האמריקניות. פולין, שכבר עומדת בדרישות בנדיבות יתרה, נהנית כעת מעמדת כוח משמעותית במשא ומתן. המסר האמריקני מכוון בעיקר למדינות אחרות בנאט"ו שעדיין לא עמדו ביעדי ההשקעה הביטחונית.

מטוסי הקרב של טורקיה ( צילום: חשבון רשמי משרד ההגנה הלאומי הטורקי )

היכן יוקם הבסיס?

ממשלת פולין כבר נתנה אור ירוק לקידום התשתית הלוגיסטית הנדרשת. משרד ההגנה הפולני בוחן כעת מיקומים אסטרטגיים להקמת הבסיס, כאשר הערים פוזנן, ורוצלב ושטטין עלו כאפשרויות המובילות. כל אחת מהערים הללו מציעה יתרונות אסטרטגיים שונים מבחינת קרבה לגבול הרוסי, תשתיות קיימות ויכולת לספוג כוחות גדולים.

נוכחות קבועה של אלפי חיילים אמריקאים בפולין תהווה את תעודת הביטוח החזקה ביותר מול כל תרחיש של תוקפנות רוסית במדינות הבלטיות ובאזור כולו. המהלך צפוי לשדר מסר ברור למוסקבה: כל ניסיון להרחיב את השפעתה מערבה יתקל בנוכחות אמריקאית מוצקה.

השלכות אזוריות

המהלך הפולני מגיע על רקע מתיחות מתמשכת באזור. רוסיה מגבירה את הלחץ על בלארוס להרחיב את השימוש הצבאי בשטחה במלחמה באוקראינה, בעוד שמדינות נאט"ו מחזקות את עמדותיהן לאורך הגבול המזרחי. בסיס אמריקאי קבוע בפולין יהווה נדבך נוסף בחומת ההגנה האירופית מול האיום הרוסי.

יצוין כי רומניה רכשה לאחרונה את מערכת ה-SPYDER הישראלית בעסקה הגדולה ביותר בתולדות רפאל, מהלך שמשקף את ההתחמשות הנרחבת של מדינות נאט"ו באזור. פולין, עם הבסיס האמריקאי הקבוע, תהפוך למוקד מרכזי בארכיטקטורה הביטחונית החדשה של המזרח האירופי.