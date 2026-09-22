תקרית חריגה בלובליאנה, בירת סלובניה, מעוררת סערה דיפלומטית לאחר שבכיר במשרד החוץ של פולין נפצע באורח מסכן חיים בנפילה מגובה במתחם הקשור לשגרירות פולין. האירוע התרחש סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, כאשר התקבל דיווח במשטרה המקומית על אזרח פולני שנפצע קשה לאחר שנפל במתחם דיפלומטי זר שבו שהה כאורח.

מאז האירוע התפרסמו גרסאות סותרות רבות בתקשורת הפולנית והסלובנית בנוגע לנסיבות המקרה. בדיווחים הראשוניים נטען כי האיש נפל מחלון בקומה השלישית של מבנה קונסולרי או סמוך לשגרירות, בעוד משטרת סלובניה מסרה בהמשך כי לפי המידע שבידיה הנפילה התרחשה ממרפסת מסיבה שטרם הובהרה.

משרד החוץ הפולני מיהר להכחיש את הדיווחים על נפילה מחלון, אך לא סיפק הסבר מפורט על אודות השתלשלות האירועים המדויקת. הפערים בין הגרסאות השונות ממשיכים להותיר סימני שאלה רבים סביב הפרשה.

סתירות נוספות עלו סביב זהותו ותפקידו של הפצוע. בתחילה הוא תואר כראש היחידה האחראית על הביטחון הדיפלומטי במשרד החוץ הפולני, אך דובר משרד החוץ בוורשה הבהיר בהמשך כי מדובר בעובד באחד מאגפי היחידה ולא בראשה.

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לפי הגרסה הפולנית הרשמית, הבכיר שהה בסלובניה באופן פרטי ובחופשה, ובמהלך סוף השבוע התארח בדירתו של עובד בשגרירות פולין בלובליאנה. בתקשורת הפולנית הועלו גם טענות שלפיהן התקיים במקום מפגש חברתי או מסיבה בהשתתפות כמה אנשים, וכי העובד עסק במהלך שהייתו בעניינים הקשורים למשלוח דיפלומטי ואף קיבל משלוחים דיפלומטיים רגישים.

משרד החוץ הפולני דחה מכל וכל את הטענות שלפיהן נשא מסמכים סודיים והדגיש שוב כי האירוע התרחש בזמן פרטי בלבד. הטענה על קיומה של מסיבה לא זכתה לאישור רשמי מצד הרשויות.

הנסיבות המוזרות מתחדדות גם בשל מעורבות הרשויות המקומיות. משטרת סלובניה הודיעה כי לא תחקור את המקרה, מכיוון שהמתחם נהנה מחסינות דיפלומטית מלאה לפי אמנת וינה. השוטרים המקומיים לא היו רשאים להיכנס אליו ללא הסכמת הנציגות, ולכן לא בוצעו במקום בדיקות פורנזיות או פעולות חקירה מטעם המשטרה הסלובנית.

במקום זאת, הצד הפולני הודיע כי חוקרים מוסמכים מטעמו יבצעו את הבדיקות הנדרשות. משרד החוץ הפולני מתעקש בעקביות כי מדובר בתאונה מצערת וקרא לציבור ולתקשורת להימנע מהפצת ספקולציות סביב המקרה.