לינדזי גראהם באחד מביקוריו בישראל ( צילום: Flash90 )

גל תגובות נרחב במערכת הפוליטית הישראלית התפרסם הבוקר (ראשון) בעקבות הידיעה על פטירתו הפתאומית של הסנאטור האמריקני לינדזי גראהם. מנהיגים פוליטיים מימין ומשמאל הביעו צער עמוק על אובדנו של אחד מתומכיה הגדולים ביותר של ישראל בקונגרס האמריקני.

שר החוץ גדעון סער מסר: "המום ועצוב מפטירתו הפתאומית של ידידי, הסנאטור לינדזי גראהם. קראתי לו תמיד 'הסנאטור הטוב ביותר'. הסנאטור גראהם היה מגדולי הידידים של ישראל והעם היהודי בארה"ב ובעולם כולו". סער הוסיף והדגיש את אישיותו הייחודית של גראהם: "לינדזי היה אדם עם לב ענק וקסם אישי נדיר. הוא ניחן בראייה בהירה של המציאות ומחויבות אמת לערכים. עזה היתה תמיכתו בישראל וביטחונה. מדינת ישראל איבדה ידיד ענק. ישראל לא תשכח אותך, חבר".

הסנאטור בכותל - צילום: הקרן למורשת הכותל הסנאטור בכותל | צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל 10 10 0:00 / 0:34

"מגדלור של בהירות מוסרית"

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נשיא המדינה יצחק הרצוג הביע כאב: "קיבלתי בתדהמה ובכאב את הידיעה על פטירתו הפתאומית של ידידי היקר, ידיד גדול של ישראל ופטריוט אמריקאי גדול, הסנאטור האמריקאי לינדזי גראהם".

הנשיא הוסיף: "הסנאטור גראהם היה מגדלור של בהירות מוסרית ומנהיג אמיתי של השותפות בין ארצות הברית לישראל. לעולם לא נשכח כיצד עמד לצד העם בישראל ברגעינו הקשים ביותר, ותמיד נהיה אסירי תודה על הצדק, האמת והנאמנות שהפגין".

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כתב: "המום ועצוב מאוד ממותו הפתאומי של הסנאטור לינדזי גראהם. בשם הכנסת, אני שולח תנחומים מעומק הלב למשפחתו ולתושבי דרום קרוליינה, אותם הוקיר וייצג בכל ליבו. לינדזי היה אחד האנשים המצחיקים והחכמים ביותר שפגשתי אי פעם".

גראהם עם הנשיא טראמפ ( צילום: מתוך הטוויטר של גראהם )

תגובות מהמפלגות החרדיות

יו"ר ש"ס אריה דרעי מסר: "הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הסנאטור לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל ומחסידי אומות העולם בדורנו. הוא עמד באומץ לצד ישראל, נאבק ללא פשרות בציר הרשע האיראני ובטרור, ותרם תרומה משמעותית לחיזוק הברית האיתנה בין ישראל לארצות הברית".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב: "הלך לעולמו הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, אחד מתומכיה הגדולים של מדינת ישראל. במשך שנים הוא עמד לצידנו, גם כשהדבר דרש אומץ וגם כשהיה כרוך בביקורת רבה. הוא האמין בזכותה של ישראל להגן על אזרחיה".

"חבר גדול של ישראל"

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד הדגיש את הקשר האישי: "לינדזי גרהם היה קודם כל ובעיקר חבר. החום, ההומור והאנרגיה שלו יתגעגעו אליהם מאוד. לינדזי גילם בהירות מוסרית בלתי מעורערת, מסירות עמוקה לעם ישראל וחזון ברור למזרח תיכון בטוח ושליו".

שר הכלכלה ניר ברקת כתב: "בכל פגישה שלי עם הסנאטור לינדזי גראהם, הרגשתי את המחויבות העמוקה שלו ואת אהבתו העצומה למדינתנו. מעבר לפוליטיקה, הוא היה איש של אנשים עם לב ענק, שתמיד עמד יציב ואיתן לצידנו, גם ברגעים המאתגרים ביותר".

השר איתמר בן גביר הוסיף: "הסנאטור לינדסי גרהם עמד לצד ישראל לא מפני שזה היה קל, אלא מפני שהוא האמין שזה נכון. התמיכה הבלתי מעורערת שלו, האומץ והבהירות המוסרית שלו זיכו אותו בהערצתם של מיליוני ישראלים".

מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר כי הסנאטור גראהם ביקר פעמים רבות בכותל המערבי, כולל במהלך מלחמת "חרבות ברזל" לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר. במהלך ביקורו אמר: "אינכם לבד. ארצות הברית עומדת לצידכם" - מילים שביטאו את מחויבותו העמוקה לישראל.

כזכור, הסנאטור לינדזי גראהם הלך לעולמו בערב שבת האחרון ממחלה מהירה ופתאומית בגיל 71. גראהם, שייצג את מדינת דרום קרוליינה בסנאט האמריקני במשך עשרות שנים, נחשב לאחד ממקורביו הבכירים של הנשיא טראמפ ולידיד הגדול ביותר של ישראל בקונגרס האמריקני.