"די לטבח": האפיפיור ליאו במתקפה חזיתית נגד איראן 

האפיפיור ליאו שובר שתיקה ומגנה באופן חסר תקדים את הדיכוי האכזרי וההוצאות להורג של המשטר האיראני |  האם הגיבוי המוסרי מהוותיקן יהיה זה שיכריע את המערכה לחופש? (חדשות בעולם)

האפיפיור ליאו ה-14 - טארמפ (צילום: מאת Lula Oficial - https://www.flickr.com/photos/157736962@N05/54851452841/, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=176987037 /הבית הלבן)

בצעד דרמטי, האפיפיור ליאו גינה באופן רשמי וחד-משמעי את משטר האייתוללות ב בעקבות גל ההוצאות להורג ורצח המפגינים במדינה. בתגובה לשאלת עיתונאי, הבהיר האפיפיור כי הוא מגנה כל פעולה בלתי צודקת ונטילת חיי אדם, והוסיף כי יש לכבד ולהגן על חיי האדם מרגע ההתעברות ועד למוות הטבעי.

"כאשר משטר מקבל החלטות הנוטלות את חייהם של אנשים אחרים באופן לא צודק, זהו דבר שחובה לגנותו", הצהיר האפיפיור.

בין הדברים הוא אמר:

"אני מגנה את כל הפעולות שאינן צודקות. אני מגנה נטילת חיי אדם. אני מגנה עונש מוות. אני מאמין שיש לכבד את חיי האדם ושחייהם של כל בני האדם – מרגע ההתעברות ועד למוות הטבעי – צריכים לזכות לכבוד ולהגנה. לכן, כאשר משטר, כאשר מדינה מקבלת החלטות הנוטלות את חייהם של אנשים אחרים באופן לא צודק, אזי ברור שזהו דבר שחובה לגנותו".

הצהרה זו מגיעה לאחר תקופה של ציפייה דרוכה מצד חוגים שמרניים בעולם, שחשו כי הצהרתו המוקדמת של האפיפיור מה-11 בינואר הייתה עמומה מדי. באותו זמן, האפיפיור קרא רק ל"שלום ודיאלוג" והתייחס למתיחויות במזרח התיכון באופן כללי, מבלי להפנות אצבע מאשימה ישירה כלפי הדיכוי האיראני. כעת, נראה כי האפיפיור מאמץ קו מוסרי תקיף יותר.

היום, כאשר העם האיראני מקריב את חייו למען החירות, הגיבוי המוסרי מהוותיקן נתפס כצעד קריטי. על המאבק האיראני לדעת שקתולים ושמרנים ברחבי העולם עומדים לצדם.

