נשיא המדינה יצחק הרצוג התראיין היום (חמישי) בוועידה הכלכלית בדאבוס והתייחס לבקשת החנינה של נשיא ארצות הברית, ששלח לו איגרת לתת חנינה לראש הממשלה נתניהו.

״הבהרתי פעמים רבות", אמר הנשיא: "ואנשים פשוט לפעמים נוטים לפספס. על פי החוקים והקווים המנחים שלנו, כל בקשה כזאת חייבת לעבור הליך מסוים. וברגע זה, הבקשה צריכה לעבור הליך של איסוף חוות דעת שונות על ידי הגופים הרלוונטיים במשרד המשפטים. איני יכול להפר זאת, משום שעליי לפעול בהתאם לכללים".

"אמרתי שוב ושוב", הוסיף הנשיא: "שאני מכבד מאוד את הנשיא טראמפ. וכמובן שיש לנו מערכת משפטית משלנו, ואני אפעל במסגרת מה שהיא מאפשרת. אני חייב לומר שאמרתי שוב ושוב בשנים האחרונות שהתיק המשפטי, שראש הממשלה נתניהו עומד במרכזו, היה צריך להיפתר וצריך להיפתר בהסכמה, משום שיש לו השפעה שלילית על המערכת שלנו, ואני חושב שצריך למצוא פתרונות".

לדבריו: "את היתר אשאיר להליך, משום שבסופו של דבר אפעל ואקבל את החלטותיי באופן עצמאי, בהתאם לכללים, לחוק ולמצפוני. וזה מה שאני יכול לומר ברגע זה. אמרתי בעבר כמה פעמים שהיה צריך להגיע להסדר בתיק הזה. אמרתי זאת לציבור הישראלי. זה לא הגיע לידי מימוש. ולכן הגיע התהליך של בקשת החנינה - וגם המכתב והבקשה של הנשיא טראמפ, שאותו אני תמיד מכבד - אך אני פועל כראש המדינה הישראלית אפעל בהתאם לכך.״

בשולי ועידת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, נפגש נשיא המדינה, יצחק הרצוג, עם שורת מנהיגים ובכירים בין־לאומיים.

הנשיא הרצוג נפגש אמש גם עם מנכ״ל אנבדיה (NVIDIA), ג׳נסן הואנג , השניים שוחחו על שחרורו של עובד החברה, שורד השבי אבינתן אור שהוחזק בשבי החמאס בעזה. בהמשך שוחחו גם על הקמפוס החדש של החברה בצפון הארץ ותרומתו הצפויה לאקו־סיסטם הטכנולוגי בישראל, ועל האפשרות לביקורו של מנכ”ל החברה בארץ בעתיד.

בתוך כך נפגש נשיא המדינה עם נשיא אזרבייג׳אן, אילהם אלייב - השניים שוחחו על היחסים המדיניים והכלכליים של המדינות.

בהמשך, נפגש נשיא המדינה עם נשיא שוויץ, גי פרמלן. במהלך פגישתם נדונו אפשרויות להעמקת שיתופי פעולה בתחומי הכלכלה, החדשנות, הטכנולוגיה והקיימות, וכן העמקת היחסים בין שתי המדינות.

עם הגעתו נפגש נשיא המדינה עם נשיאת העצרת הכללית של האו״ם, אנאלנה ברבוק, שכיהנה כשרת החוץ של גרמניה בממשלה הקודמת. במהלך הפגישה הבהיר נשיא המדינה כי בכוונתו להעלות בוועידה את סוגיית הדרת בכירים ממדינת ישראל מפורומים בין-לאומיים וביטול הסנקציות שהטיל בית הדין הפלילי הבינלאומי.

נשיא המדינה יצחק הרצוג: ״לא ייתכן שפוליטיקה בינלאומית מבישה המנוצלת שוב ושוב כנגד מדינת ישראל תשמש פורומים משפטיים בינלאומיים כדי למנוע מבכירים ישראלים מהדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון להשתתף בוועידת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, ועידה שמטרתה לעצב את עתיד העולם והמזרח התיכון. ישראל לא נלחמת רק להגנת אזרחיה, אלא ניצבת בקו החזית בהגנה על העולם החופשי כולו מול אימפריית הרשע של המשטר האיראני ושלוחות הטרור שלה".

עוד הוא אמר: "מניעת השתתפותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, או לאותו עניין גם של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בפורום עולמי ששואף לעצב את עתיד המזרח התיכון באמצעים משפטיים כאלה היא פרס לטרור. מי שמבקש באמת ׳לבנות אמון׳ אינו יכול להדיר את מי שנמצאים בחזית המאבק. מנהיגי ישראל ומקבלי ההחלטות שלה צריכים להתקבל בברכה בכל מקום ועל כל במה".

לסיום אמר: "חיוני שהקהילה הבינלאומית ומדינות אירופה,יפעלו לשים קץ במהירות לפרשה המבישה הזו של הטלת סנקציות חסרות בסיס שכאלה״.