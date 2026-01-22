נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע היום (ראשון) כי ייפגש במהלך היום עם שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. על פי הודעת הקרמלין, במרכז הפגישה יעמוד דיון על אפשרות לשימוש בנכסים רוסיים שהוקפאו בעקבות המלחמה באוקראינה, לצורך מימון חברות במועצת השלום שהקים טראמפ.

"אפשרות זו נמצאת גם בדיונים עם נציגי הממשל האמריקני", מסר פוטין בישיבת המועצה לביטחון לאומי הרוסית. הנשיא הרוסי הוסיף כי ידון בנושא גם עם יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן), שאף הוא צפוי להגיע היום למוסקבה לפגישה נפרדת.

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקים בימים אלו את "מועצת השלום" - גוף בינלאומי חדש שבראשו יעמוד "לכל ימי חייו". על פי טיוטת האמנה שהגיעה לידי 'רויטרס', מדינות שיחפצו במעמד של חברות קבועה במועצה יידרשו לשלם סכום של מיליארד דולר. מדינות שלא ישלמו את הסכום יוגבלו לכהונה זמנית של שלוש שנים בלבד.

תפקידה הראשוני של המועצה יהיה לפקח על שיקום רצועת עזה בתום המלחמה, ובהמשך היא צפויה להרחיב את סמכויותיה לבוררות ופתרון סכסוכים נוספים ברחבי העולם. הזמנות רשמיות להצטרפות נשלחו לכ-60 מדינות, כאשר עד כה רק הונגריה וקזחסטאן הודיעו באופן חד משמעי על הצטרפותן.