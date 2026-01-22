נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הודיע היום (ראשון) כי ייפגש במהלך היום עם שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ - סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. על פי הודעת הקרמלין, במרכז הפגישה יעמוד דיון על אפשרות לשימוש בנכסים רוסיים שהוקפאו בעקבות המלחמה באוקראינה, לצורך מימון חברות במועצת השלום שהקים טראמפ.
"אפשרות זו נמצאת גם בדיונים עם נציגי הממשל האמריקני", מסר פוטין בישיבת המועצה לביטחון לאומי הרוסית. הנשיא הרוסי הוסיף כי ידון בנושא גם עם יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן), שאף הוא צפוי להגיע היום למוסקבה לפגישה נפרדת.
כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקים בימים אלו את "מועצת השלום" - גוף בינלאומי חדש שבראשו יעמוד "לכל ימי חייו". על פי טיוטת האמנה שהגיעה לידי 'רויטרס', מדינות שיחפצו במעמד של חברות קבועה במועצה יידרשו לשלם סכום של מיליארד דולר. מדינות שלא ישלמו את הסכום יוגבלו לכהונה זמנית של שלוש שנים בלבד.
תפקידה הראשוני של המועצה יהיה לפקח על שיקום רצועת עזה בתום המלחמה, ובהמשך היא צפויה להרחיב את סמכויותיה לבוררות ופתרון סכסוכים נוספים ברחבי העולם. הזמנות רשמיות להצטרפות נשלחו לכ-60 מדינות, כאשר עד כה רק הונגריה וקזחסטאן הודיעו באופן חד משמעי על הצטרפותן.
ההצעה הרוסית לשימוש בנכסים הקפואים מעוררת עניין מיוחד, שכן מדובר בסכומי עתק שהוקפאו על ידי המערב בעקבות הפלישה לאוקראינה. השימוש בכספים אלו למימון מועצת השלום עשוי להוות פתרון יצירתי למימון הגוף החדש, אך גם להעלות שאלות משפטיות ופוליטיות מורכבות.
הפגישה המתוכננת היום במוסקבה מצביעה על כך שממשל טראמפ רואה ברוסיה שותפה פוטנציאלית במיזם השלום בעזה. פוטין הוזמן על ידי טראמפ לכהן כחבר במועצת השלום, והקרמלין הודיע כי הוא שוקל את ההצעה ומנסה לברר את פרטיה עם ארצות הברית.
לגבי הקהילה החרדית בישראל, הפיתוח הזה מעורר שאלות לגבי מעורבות רוסית בעתיד רצועת עזה ובטחון ישראל. מצד אחד, מעורבות בינלאומית רחבה עשויה לסייע בייצוב האזור; מצד שני, נוכחות רוסית משמעותית בעזה עלולה להוות אתגר ביטחוני נוסף למדינת ישראל.
הפגישה המקבילה של פוטין עם אבו מאזן מעידה על כך שרוסיה מבקשת לשמור על קשרים עם כל הצדדים במזרח התיכון. יצוין כי עבאס עצמו נחשף לאחרונה כמי שהביע שמחה בתגובה לטבח ב-7 באוקטובר, דבר המעיד על עמדתו האמיתית כלפי ישראל.
עוד יעודכן על תוצאות הפגישות במוסקבה ועל התפתחויות נוספות בנושא מועצת השלום.
0 תגובות