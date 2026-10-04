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אגרוף וליטוף

גירוש מתוקשר ופגישה 3 שעות: ארה״ב ואיראן במשחק כפול

בזמן שממשל טראמפ מציג קו נוקשה ומורה על סילוק מיידי של נציגים איראניים מניו יורק, נחשף כי יועצי הנשיא קיימו פגישות חשאיות וממושכות עם שר החוץ של טהראן; האם מדובר בהכנה לעיסקה או בדרך להסלמה רחבה? (בעולם)

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השליח המיוחד של טראמפ - קושנר (צילום: פלאש 90)

בשעה שהעצרת הכללית של האו"ם כבר ננעלה, שני נציגים דיפלומטיים איראניים עדיין הסתובבו ברחובות ניו יורק. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו לא חיכה יותר: הוא הורה לסלק אותם באופן מיידי. אחד יצא ביום שישי, השני בשבת. "רוביו מתכוון לעסקים", מסר גורם אמריקני לפי דיווח ב-Axios.

מקורות רשמיים מדגישים: זה לא סתם גירוש טכני. זה סימן ברור להחמרה ביחסים, על רקע דיווחים על שיירות כלי שיט, אמצעי לחימה ולוחמים אמריקניים שנשלחים לאזור – הכנה אפשרית לחידוש לחימה מול טהראן ושלוחותיה.

אבל באותה ניו יורק בדיוק, מאחורי הקלעים, התרחש משהו אחר לגמרי. במהלך כינוס העצרת התקיימה פגישה ממושכת של כשלוש שעות בין יועצי הנשיא סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר לבין שר החוץ האיראני עבאס ארקצ'י – ישירות או דרך מתווכים. עצמו סיפר אחר כך: "סטיב וג'ארד ניהלו שיחה פרודוקטיבית מאוד עם האיראנים. יש מומנטום חיובי. זה מה שאנחנו שומעים מכולם".

מהצד האיראני נשמעה גרסה מעניינת לא פחות: ארה"ב היא שיזמה את הפגישה, ובמהלכה הועברו התנאים המוקדמים של טהראן לפתיחת מצר הורמוז – נתיב השיט האסטרטגי הקריטי לעולם.

השילוב הזה – גירוש תקיף מצד אחד, הידברות ישירה או כמעט ישירה מצד שני, והיערכות צבאית מאסיבית ברקע – מצייר תמונה מורכבת של מדיניות אמריקנית רב-ממדית: חוסר סובלנות מוחלט לחריגות דיפלומטיות, גם כשיש מגעים ברמה הגבוהה ביותר, לצד ניסיון לשמור על ערוץ פתוח שיכול להוביל להסדרים אזוריים, כשחופש השיט בהורמוז בראש סדר העדיפויות.

מצרי הורמוז (צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

רקע נוסף למתיחות: כ-20 מכליות נפט איראניות ריקות נסחפות כעת מול חופי סרי לנקה, ללא דלק ומזון. הן חלק מ"צי הצללים" של טהראן ששימש להברחת נפט תחת סנקציות. לאחר שפרקו את המטען, הן אינן יכולות לחזור לנמלי הבית מבלי להסתכן בתקיפה או החרמה מצד כוחות אמריקאים. על הסיפון – צוותים שמתמודדים עם מחסור הולך וגובר.

בינתיים, ארה"ב ממשיכה להפעיל לחץ דיפלומטי על סרי לנקה למנוע אספקת מזון ודלק לצוותים. המצור הימי שחודש ביולי השנה על נמלים איראניים ועל מצר הורמוז, לאחר קריסת הסכם ביניים קצר, הוא שיצר את המצב הנוכחי.

גם בזירות אחרות הלחץ האמריקני ניכר. מזכיר המדינה רוביו התייחס לאחרונה למעצר חמשת החשודים בבריטניה בחשד שניסו לפוצץ מכונית תופת ליד בסיס חיל האוויר פיירפורד הסמוך ללונדון. "מה שכמעט קרה בבריטניה הוא מצב חמור מאוד. זהו מצב שמערב בבירור את ידיו של גורם זר", טען רוביו בראיון לרשת פוקס, והזכיר את החשד למעורבות איראנית.

איימו בגלוי לתקוף אינטרסים אמריקאיים ברחבי העולם. אנו תמיד ניקח זאת ברצינות רבה. יהיו לכך השלכות אם הדבר אי פעם יקרה או אפילו ינוסה", הבהיר מזכיר המדינה.

השבועות הקרובים יגידו האם המדיניות הכפולה הזו – בין איום לפתיחת דלת, בין גירוש לשיחה ארוכה, ובין כוח צבאי להזדמנות דיפלומטית – תוביל להסלמה או דווקא לעסקה. בינתיים, ניו יורק כבר רוקנה משני הדיפלומטים, והכוחות ממשיכים לנוע מזרחה.
איראןדונלד טראמפניו יורקג'ארד קושנרגירושעצרת האו"םמרקו רוביומצרי הורמוזפרסונה נון גראטה

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