מרקו רוביו ( צילום: הבית הלבן )

שר החוץ האמריקני מרקו רוביו מסר לפני זמן קצר (ראשון) כי צפויות התפתחות משמעותיות בנושא איראן במהלך היום. "אני מאמין שיהיו חדשות במהלך היום בנושא איראן", אמר רוביו בהצהרה קצרה לעיתונאים, תוך שהוא מוסיף: "יש התקדמות. אני אשאיר את זה לנשיא".

דבריו של שר החוץ מגיעים על רקע משא ומתן אינטנסיבי בין וושינגטון לטהראן, כאשר ישראל הודחה כמעט לחלוטין מהדיונים. רוביו הבהיר כי הנושא המרכזי בו מתמקדת ארצות הברית הוא מניעת השגת נשק גרעיני על ידי איראן.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

מצר הורמוז במרכז המשא ומתן קור רוח נדיר: כך הקורבן הפך את השוד לכישלון מוחלט דני שפיץ | 10:19 "הייתי חוטף אלף יריות": ראש העיר ירה ביועצו עם אקדח טייזר דני שפיץ | 11:03 שר החוץ התייחס גם למצר הורמוז, נקודת המחלוקת המרכזית בין המעצמות. "מצר הורמוז קשור בזה", ציין רוביו, תוך שהוא מדגיש: "מדובר באזור שיט בין-לאומי והוא לא בשליטתם". דבריו מתייחסים לניסיונות איראן לסגור את המצר האסטרטגי, שדרכו עובר כ-20% מאספקת הנפט העולמית. על פי הדיווחים, ההסכם המסתמן כולל פתיחה הדדית של מצר הורמוז במישור הכלכלי, כאשר התקדמות נוספת בנושא הגרעין תלויה בוויתורים של איראן. גורמים ישראלים בכירים הביעו דאגה מההסכם, כאשר חבר הכנסת בני גנץ תקף בחריפות את המתווה וקרא לממשלה "להגיד לא" לארצות הברית.

נערכים לכל תרחיש ( צילום: צבא ארה"ב )

ביקורות חריפות מהרפובליקנים

המהלך הדיפלומטי של הנשיא טראמפ מעורר סערה פוליטית בארצות הברית. מזכיר המדינה לשעבר מייק פומפאו פרסם ביקורת חריפה בה תקף את ההסכם: "העסקה שמקדמים עם איראן נראית כאילו היא נלקחה הישר מתוך ספר ההפעלה של הממשלים הקודמים".

פומפאו, שהוביל בעבר את מדיניות "הלחץ המקסימלי" כלפי איראן, הוסיף בציניות: "ממש לא 'אמריקה תחילה'. זה פשוט לפתוח את המצר הארור". דבריו משקפים את התסכול בקרב חוגים רפובליקנים מהמהלך הדיפלומטי, כאשר בכירים נוספים במפלגה הצטרפו לביקורת.

יצוין כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר לאחרונה כי ארה"ב ואיראן "מתקרבות מאוד" להסכמה היסטורית, תוך שהוא מסמן כי ההחלטה הסופית צפויה להתקבל בימים הקרובים. עדכונים נוספים צפויים להתפרסם במהלך היום.