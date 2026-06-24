רוסיה מפעילה בחודשים האחרונים לחץ גובר על בלארוס כדי להרחיב את השימוש בשטחה במסגרת המלחמה באוקראינה. לפי הדיווח ב'וול סטריט ג'ורנל', במוסקבה מעוניינים להקים אתרי שיגור נוספים לכטב"מים, להרחיב תשתיות צבאיות ואף להציב כוחות נוספים כך שאוקראינה תיאלץ להפנות משאבים וכוחות מהחזית המזרחית להגנת גבולה הצפוני.

נציין כי כבר כיום עושה רוסיה שימוש בשטח בלארוס לצרכים צבאיים שונים, כולל הפעלת תשתיות המסייעות למתקפות נגד אוקראינה. בנוסף, מוצבים במדינה חיילים רוסים ונשק גרעיני טקטי.

עם זאת לפי הדיווח, הקרמלין מפעיל גם לחץ מדיני וכלכלי על נשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו כדי שייקח חלק פעיל יותר במאמץ המלחמתי.

נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי הזהיר לאחרונה כי אם בלארוס תמשיך לאפשר שימוש במתקנים המשמשים לתקיפות רוסיות, אוקראינה תפעל נגדם בעצמה. לדבריו, קייב מודעת למספר תחנות ותשתיות בשטח בלארוס המסייעות לפעילות הצבאית הרוסית.

למרות החששות, גורמי מודיעין מערביים ואוקראיניים מעריכים כי בשלב זה אין סימנים למתקפה קרקעית רוסית מיידית משטח בלארוס. עם זאת, הם מזהירים כי הרחבת המעורבות הבלארוסית עלולה לפתוח חזית נוספת במלחמה או לפחות לחייב את אוקראינה להחזיק כוחות גדולים יותר לאורך הגבול הצפוני.