כיכר השבת
"תרחיש טייוואן"

מדאיג את מדינות המערב: האימונים הסודיים של צבא סין בהובלת רוסיה

דיווח שמעורר את מעקב ארה"ב ואירופה: רוסיה מעבירה ידע קריטי לצבא הסיני בתחום הצנחת כוחות וציוד, כחלק מהכנות לפלישה אפשרית לטייוואן. | האימונים מתמקדים בשימוש במטוסי IL-76 ובהצנחת כלי לחימה כבדים, ובכך מספקים לסין יכולת אסטרטגית חדשה ומשמעותית (בעולם)

1תגובות
סין ורוסיה משתפות פעולה (צילום: הקרמלין)

הממשל בסין פועל בימים אלו באופן מובהק כדי לשפר את יכולות הפלישה של הצבא הסיני לטיוואן כחלק מהרגישות הביטחונית בין המדינות.

בצעד המאותת על העמקת שיתוף הפעולה הצבאי והאסטרטגי בין בייג'ינג ל, רוסיה החלה לאמן באופן אינטנסיבי יחידות קרב של הצבא הסיני בטכניקות הצנחה מורכבות של כוחות וציוד.

אימונים אלו, שדווחו ב-"WORLD DEFENSE NEWS", מכוונים בבירור לשיפור המוכנות של סין לתרחיש של פלישה צבאית רחבת היקף לטייוואן.

ההכשרה מתמקדת בלוגיסטיקה אווירית קריטית, תוך שימוש במטוסי תובלה רוסיים מדגם איליושין IL-76. הצוותים הסיניים מתרגלים הצנחות מדויקות של לוחמים, משטחי מטען ואת רכב הלחימה האמפיבי הכבד BMD-4M. רכב זה, השוקל 13.5 טונות ומהירותו מגיעה ל-70 קמ"ש, מצויד בתותחים ומקלעים ונועד לספק כוח אש משמעותי עם הנחיתה.

סרטון תעמולה של הצבא הסיני (צילום: צבא סין)

האינטרס הרוסי: אספקה, דיוק ותקשורת

הרוסים מצידם מספקים לסין לא רק את הפלטפורמה, אלא גם את הידע המבצעי המצטבר שלהם. טייסי ה-IL-76 מתרגלים ביצועי הצנחות מדויקות במבנים של מספר מטוסים במקביל, כדי להבטיח ששטח הנחיתה יהיה מרוכז ככל האפשר.

מעבר לכך, האימונים כוללים הצנחת ציוד אלקטרוני, אמצעים להכוונת ארטילריה ואף כלי טיס מסייעים המסוגלים לשבש שידורים, יכולות מובנות החיוניות לשלב הקרקעי לאחר הנחיתה.

שיתוף הפעולה הזה משרת אינטרס הדדי ברור: סין רוכשת יכולת אסטרטגית חדשה, המציעה נתיב פלישה אווירי נוסף לאי טייוואן, שיכול להתגבר על קשיים בנתיבים הימיים. עבור רוסיה, ההסכם מסייע לתעשיית הביטחון שלה להמשיך לייצר ולמכור ידע טכנולוגי מתקדם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
העיקר אנחנו מתפללים בימים הקדושים האלו שהשם יהפוך את הסינים שיהיו לטובתנו
אמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר