במרוץ מחודש ודרמטי אל עבר הירח, רוסיה חושפת תוכנית שאפתנית להצבת תחנת כוח גרעינית על הירח בתוך העשור הקרוב. המהלך נועד לספק אנרגיה לתוכנית החלל הרוסית ולתחנת מחקר משותפת עם סין, בזמן שהמעצמות הגדולות בעולם דוהרות להבטיח את אחיזתן בלוויין הטבעי של כדור הארץ.

תאגיד החלל הממשלתי "רוסקוסמוס" הודיע כי חתם על חוזה לבניית התחנה עד שנת 2036. התחנה מיועדת להפעיל את התשתית של "תחנת המחקר הירחית הבינלאומית" (ILRS), הכוללת רכבי שטח (רוברים) ומצפה כוכבים. למרות שהצהרת התאגיד לא השתמשה במפורש במילה "גרעיני", השתתפותם של ענקית האנרגיה הגרעינית "רוסאטום" ומכון קורצ'טוב למחקר גרעיני במיזם מבהירה את אופי הטכנולוגיה שתשמש להפקת החשמל.

עבור מוסקבה, הפרויקט מייצג ניסיון נואש להחזיר לעצמה את תהילת העבר כמעצמת חלל. מאז הפך יורי גגארין לאדם הראשון בחלל ב-1961, רוסיה התגאתה בהובלת התחום, אך בעשורים האחרונים היא נדחקה לאחור על ידי ארצות הברית וסין. השאיפות הרוסיות ספגו מכה אנושה באוגוסט 2023, כאשר המשימה הבלתי מאוישת "לונה-25" התרסקה על פני הירח, בזמן שחברות פרטיות כמו זו של אילון מאסק מחוללות מהפכה בתחום השיגורים.

"הפרויקט הוא שלב מכריע לקראת יצירת תחנת ירח מדעית הפועלת באופן קבוע ומעבר ממשימות חד-פעמיות לתוכנית מחקר ארוכת טווח," נמסר מ"רוסקוסמוס". מעבר לירח, ראש התאגיד דמיטרי בקאנוב ציין כי פניה של רוסיה מועדות גם לחקר כוכב הלכת נוגה.

הירח, הנמצא במרחק של כ-384,400 ק"מ מאיתנו, הוא האחראי ליציבות האקלים ולוויסות הגאות והשפל באוקיינוסים – וכעת הוא הופך לזירה המרכזית של המאבק הטכנולוגי והאנרגטי הבא של האנושות.