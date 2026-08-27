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יחידת העלית

חוליית חבלה בגבול? יחידת העילית תרגלה חטיפה

אוטובוס הוקף, חשודים נעצרו ומרגמות פתחו באש: כוחות הביטחון הרוסיים תרגלו תרחיש של חדירת חוליית חבלה לשטח מחוז לנינגרד (חדשות בעולם)

תרגיל מלחיץ ברוסיה: "חוליית חבלה" חצתה את הגבול

תרגיל ביטחוני רחב היקף שנערך במחוז לנינגרד ב דימה תרחיש שאותו הרשויות מעדיפות להיות מוכנות אליו: חדירה של חוליית חבלה לשטח המדינה וניסיון של חבריה להימלט לאחר ביצוע המשימה.

בתרגיל השתתפו אנשי שירות הביטחון הפדרלי של רוסיה (FSB), המשמר הלאומי הרוסי וכוחות ביטחון נוספים. התרחיש כלל כוח אויב מדומה שחצה את הגבול, והכוחות נדרשו לאתר אותו במהירות ולמנוע ממנו להמשיך בדרכו.

הכוחות פעלו לסגירת אזורים ולחסימת נתיבי מילוט אפשריים, תוך ניסיון לאתר את חברי החוליה. בתיעוד מהתרגיל נראים אנשי כוחות הביטחון כשהם מסתערים על אוטובוס, משתלטים עליו ומוציאים ממנו את ה"חשודים" בזה אחר זה.

תרגיל מלחיץ ברוסיה: "חוליית חבלה" חצתה את הגבול
תרגיל מלחיץ ברוסיה: "חוליית חבלה" חצתה את הגבול (צילום: רשתות חברתיות)

התרגיל לא הסתיים רק בפעילות משטרתית. בתרחיש נוסף נראים הכוחות משתמשים במרגמות ויורים לעבר עמדות אויב מדומות, כחלק מתרגול התמודדות עם כוח עוין שחדר לשטח רוסיה.

לתרגיל הצטרפו גם כוחות ביטחון ממדינות החברות בחבר המדינות (CIS), כאשר המטרה הייתה לתרגל תיאום ושיתוף פעולה בין הכוחות במקרה של אירוע ביטחוני משמעותי.

מחוז לנינגרד נחשב לאזור בעל חשיבות אסטרטגית עבור רוסיה. הוא מקיף את סנט פטרבורג ומשתרע עד לגבולות פינלנד ואסטוניה, ולכן לכל אירוע ביטחוני באזור עשויות להיות השלכות רחבות יותר.
רוסיהמלחמת רוסיה-אוקראינהקומנדוFSB
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