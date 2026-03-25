תסמיני המלחמה בין רוסיה לאוקראינה מקבלים הבלטה של ממש במנמל נובורוסיסק, בסיס הבית של צי הים השחור. שם עומדת ספינת המחקר האוקיינוגרפי "לאדוגה".

הספינה, השייכת למינהלת הראשית למחקר במעמקי הים של משרד ההגנה הרוסי, נחשבת לנכס בעל ערך אסטרטגי גבוה במיוחד המקושר ללוחמה תת-ימית ופגיעה בתשתיות קרקעית הים. צילומים עדכניים חשפו כי הרוסים התקינו על הספינה מערך הגנה מאולתר אך מקיף, המעיד על הלחץ הכבד בו מצוי הצי מפני מתקפות כטב"מים. במוקד השדרוגים נמצא "כלוב רחפנים" – מסגרת מתכת התומכת ברשת סיכוך שהותקנה מול חלונות הגשר, במטרה לעצור רחפנים איטיים מלהתנגש ישירות במבנה הפיקוד.

הגנה מפני תותחים - הרשתות על מרי רוז ספינת מלחמה לפני בערך 481 שנה

מעבר לכלוב, הספינה כוסתה ברשתות הגנה מעל המעברים הצרים בצדי מבנה העילית של הגשר.

מומחים מציינים כי רשתות אלו מזכירות את האמצעים בהם השתמשו בספינת המלחמה ההיסטורית "מרי רוז" כדי לעצור כדורי תותח, עדות לשימוש בפתרונות "לואו-טק" נגד איומים מודרניים. בנוסף, הותקן על הגשר מערכת לוחמה אלקטרונית מרובת אנטנות, שנועדה לשבש את הקשר בין הרחפנים למפעיליהם ולנטרל אותם ממרחק.

הצעדים הללו אינם מקריים; הם משקפים את האיום הגובר של אוקראינה על הצי הרוסי, הכולל שימוש נרחב בכטב"מי תקיפה ארוכי טווח ובכלי שיט בלתי מאוישים (USVs). הספינה צולמה כשהיא עוגנת בסמוך לרציף הצוללות בבסיס, מיקום רגיש שמדגיש את החשיבות המיוחסת להגנה עליה מפני חדירה מהאוויר או מהים.