האיחוד האירופי וישראל. מתיחות חסרת תקדים ( צילום: shuterstock )

שר החוץ גדעון סער הודיע היום (חמישי) על ניתוק מוחלט של הקשרים עם קאיה קאלאס, הנציגה העליונה למדיניות חוץ ובטחון של האיחוד האירופי. ההחלטה החריגה מגיעה לאחר שקאלאס השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד הגזעני שהיה בדרום אפריקה, במהלך ביקור במקסיקו.

"הגברת קאיה קאלאס, הנציגה העליונה למדיניות חוץ ובטחון של האיחוד האירופי, פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל", כתב סער בהודעה חריפה. "באחרונה פורסם ברבים שבמהלך ביקורה במקסיקו הישוותה את ישראל למשטר האפרטהייד הגזעני ששרר בדרום אפריקה". על פי פרטים שנחשפו באתר Euractiv, קאלאס קיימה סדרת פגישות חסויות עם נציגי הממשל המקסיקני במהלך ביקור משלחת בכירה של האיחוד האירופי במקסיקו סיטי. במהלך הדיונים הללו, כך סיפרו דיפלומטים וגורמים שנכחו בחדר, שיתפה שרת החוץ ברשמיה מביקור שערכה בשנה שעברה בדרום אפריקה ובמוזיאון האפרטהייד ביוהנסבורג, והשתמשה בהם כדי להשוות את היחס של ישראל לפלסטינים למדיניות ההפרדה הגזעית. סער הדגיש כי "אני מודה לנבחרי הציבור האירופאים הרבים שהסתייגו וגינו דברים חמורים אלה". אולם הוא הוסיף בחריפות: "ואולם, עד כה נמנעה קאלאס מכל הכחשה, תגובה או התייחסות מטעמה ביחס לדברים". יש לזה ריח של גופה: המגיש ג'ימי קימל על הבגידה של טראמפ בישראל דני שפיץ | 10:01 "עלילת דם נגד המדינה היהודית" שר החוץ הבהיר כי בהיעדר התייחסות מצד קאלאס, אין לו ברירה אלא לנקוט בצעד חריג. "על כן, כשר החוץ של מדינת ישראל אין לי כל ברירה אלא לנתק כל קשר עם גברת קאלאס, עד שלא תחזור בה מעלילת הדם שהטיחה במדינה היהודית היחידה שהיא גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. וכך אני עושה", הכריז סער. ההשוואה למשטר דרום אפריקה מהווה את עמוד התווך בתביעה שהגישה המדינה האפריקנית נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בגין הפרת אמנת מניעת רצח עם. אמירות אלו נחשבות לשנויות במחלוקת עמוקה בתוך האיחוד האירופי עצמו - בעוד מדינות כמו ספרד ואירלנד גילו בעבר הבנה לעמדות מעין אלו, מדינות מרכזיות ומשפיעות כמו צרפת וגרמניה דוחות אותן מכל וכל.

ראש מדיניות החוץ של האיחוד, קאיה קאלאס - כרזה של משמרות המהפכה באיראן ( צילום: שאטרסטוק )

רקע של מתיחות מתמשכת

המתח בין סער לקאלאס אינו חדש. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, זו לא הפעם הראשונה שהשניים מתעמתים. בעבר העמיד סער את הבכירה האירופאית על טעותה המביכה כאשר טענה בפוסט שחיזבאללה הסכים להתפרק מנשקו - טענה שהתבררה כשגויה לחלוטין.

"מתי בדיוק זה קרה?" שאל סער אז בציניות, והבהיר לה כי דבריה פשוט אינם נכונים. קאלאס נאלצה לערוך את הפוסט שלה, כפי שניתן להיווכח באפליקציה שמאפשרת צפייה בגרסאות קודמות של פוסטים.

המהלך של סער מצטרף לשורה של צעדים אירופיים נגד ישראל בחודשים האחרונים. כפי שדיווחנו, צרפת הטילה לאחרונה איסור כניסה על שר האוצר בצלאל סמוטריץ', והאיחוד האירופי קיים דיון דרמטי בניסיון להעביר חבילת סנקציות חדשה נגד המדינה היהודית ושריה.

השלכות דיפלומטיות

למרות חומרת הפרסום, לשכתה של קאלאס בחרה שלא להגיב לדיווח ולא הכחישה או אישרה את הדברים. שתיקתה זו היא שהובילה את סער להחלטה חסרת התקדים לנתק את הקשרים באופן מוחלט.

צעד זה מעמיד את היחסים בין ישראל לאיחוד האירופי במבחן קשה. בעוד שישראל שומרת על קשרים דיפלומטיים עם מדינות האיחוד הבודדות, הניתוק מול הנציגה העליונה למדיניות חוץ מהווה מסר חד משמעי על כך שישראל לא תשתוק מול מה שהיא רואה כ"עלילות דם" נגדה.

יצוין כי קאלאס, לשעבר ראש ממשלת אסטוניה, התבטאה בעבר בביקורת חריפה נגד ישראל גם בהקשרים אחרים. היא טענה כי "תקיפות ישראליות הרגו מאות" וכי "קשה לטעון שפעולות כבדות כאלה נופלות במסגרת הגנה עצמית", תוך התעלמות מהשימוש הציני שעושה חמאס באוכלוסייה האזרחית כמגן אנושי.