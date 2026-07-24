11 נוסעים חולצו ממטוס ימי שהתרסק בים - 4 פצועים קשה

מטוס ימי של חברת קנמור איר עם 11 נוסעים ואנשי צוות ביצע אמש (חמישי) נחיתת חירום ליד האי סוסיה שבאיים סן חואן שבמדינת וושינגטון, ועלה באש לאחר הנחיתה. כל 11 הנוסעים חולצו ממי הים במבצע חיפוש והצלה רב-סוכנויות שכלל את משמר החופים האמריקני, הצי האמריקני, משמר החופים הקנדי וכוחות חירום מקומיים.

על פי הדיווחים, ארבעה נוסעים פונו לבתי חולים עם פציעות קשות, כאשר אחד מהם במצב קריטי. הפציעות כללו חבלות ראש, שברים וחתכים. שבעת הנוסעים הנוספים והטייס חולצו ללא פגע או עם פציעות קלות.

המטוס, מסוג מטוס ימי, המריא בשעה 16:30 אחר הצהריים מאגם יוניון בסיאטל ופנה לכיוון רוש הארבור, כ-160 קילומטר צפונית-מערבית. כעבור כ-45 דקות, כ-5:25 אחר הצהריים, התקבלו דיווחים ראשונים על נחיתת חירום של המטוס במים.

משמר החופים האמריקני הפעיל באופן מיידי נכסי חיפוש והצלה, כולל מסוק אחד ומספר כלי שיט. גם הצי האמריקני, משמר החופים הקנדי שהפעיל רחפת, וכוחות חירום מקומיים הצטרפו למבצע. על פי הקלטות שידור חירום, מספר כלי שיט נמצאו במים עם נוסעים שחולצו מהמטוס.

תנאי מזג אוויר קשים

בזמן האירוע שררו תנאי מזג אוויר קשים באזור, עם רוחות חזקות של עד 32 קמ"ש מכיוון דרום וגשמים. עדיין לא ברור מה גרם למטוס לבצע את נחיתת החירום, והרשות הפדרלית לתעופה פתחה בחקירה.

דיוויד גודג'ל, מנכ"ל חברת קנמור איר, מסר בהצהרה: "אנו אסירי תודה על כך שכל מי שהיו על המטוס אותרו, והמיקוד המיידי שלנו הוא להבטיח שהנוסעים והטייס יקבלו את הטיפול והתמיכה שהם זקוקים להם". הוא הוסיף כי החברה משתפת פעולה באופן מלא עם רשויות החקירה.

חברת קנמור איר, שנוסדה בשנת 1946, היא חברת המטוסים הימיים הגדולה ביותר בארצות הברית, ומטיסה מעל 90,000 נוסעים מדי שנה בטיסות סדירות, תיירותיות ושכר. בעקבות האירוע, החברה ביטלה את כל הטיסות המתוכננות שלה ליום שישי, כדי להתמקד בתמיכה בנוסעים, בטייס, במשפחות, בעובדים ובמאמצי התגובה לחירום.

שישה נוסעים פונו לבית חולים בבלינגהאם, ארבעה נוסעים הועברו לבית חולים בהארבור, והטייס פונה לבית חולים במאונט ורנון.