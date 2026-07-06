ספינות נחיתה גדולות של הצי הרוסי - צילום: משרד ההגנה של רוסיה ספינות נחיתה גדולות של הצי הרוסי | צילום: צילום: משרד ההגנה של רוסיה 10 10 0:00 / 0:34

פרשת ריגול חסרת תקדים הסעירה השבוע את צמרת הביטחון המערבית: על פי דו"ח חדש של מכון המחקר הלונדוני IISS (המכון הבינלאומי ללימודים אסטרטגיים), רוסיה ניהלה קמפיין ריגול אגרסיבי ונרחב באמצעות טכנולוגיית כטב"מים מתוחכמת. המיוחד במבצע: מכליות נפט ישנות של "צי הצללים" הרוסי שימשו כפלטפורמות שיגור ניידות, תוך שהן מפליגות במים בינלאומיים קרוב לחופי היעד.

בין אוגוסט 2024 לפברואר 2026 תיעד המודיעין האירופי לא פחות מ-144 תקריות חדירה בשמי 13 מדינות אירופיות. הממצא המדאיג ביותר: אף כטב"ם לא יורט על ידי מערכות ההגנה האווירית של נאט"ו, מה שמעיד על כשל הגנתי חמור ביכולת התגובה המערבית לאיומים מסוג זה.

מכלית נפט. אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

שיטת הפעולה: "dark sailing" ושיגור מהים ציוד נטוש וגופות מטוסים: המפלה הכאובת של צבא פוטין באפריקה דני שפיץ | 10:10 מכליות הנפט הרוסיות, המשמשות בשגרה לעקיפת הסנקציות המערביות על הנפט, הפליגו במים בינלאומיים כשהן כבויות ממערכות ניווט ומעקב – שיטה המכונה "dark sailing". מסיפונן שוגרו כטב"מים זעירים שחמקו מתחת למכ"מי ההגנה האווירית של נאט"ו, תוך ניצול נקודות התורפה במערכות המיועדות לזהות איומים קונבנציונליים גדולים. כידוע, רוסיה מפעילה "צי צללים" נרחב של מכליות נפט שנועד לעקוף את הסנקציות המערביות. כעת מתברר כי אותן מכליות שימשו גם למטרות מודיעיניות, תוך ניצול מעמדן האזרחי ככיסוי למבצעי ריגול מתוחכמים.

כוחות הצבא הבריטי ( צילום: הצי המלכותי של בריטניה )

היעדים האסטרטגיים: לב הגרעין המערבי

המודיעין הרוסי סימן את הנקודות הרגישות ביותר באירופה. בבריטניה: בסיס חיל האוויר RAF Lakenheath, הנערך בימים אלו לקליטת פצצות גרעין אמריקאיות. בצרפת: בסיס הצוללות הגרעיניות "איל לונג" (Île Longue) בברטאן – הלב הפועם של המערך הגרעיני הצרפתי. בבלגיה והולנד: בסיסי חיל האוויר Kleine Brogel ו-Volkel, שבהם מאוחסן נשק גרעיני טקטי.

הבחירה בבסיסים אלו מעידה על תכנון מודיעיני מדויק ועל מטרה ברורה: מיפוי היכולות הגרעיניות של נאט"ו, זיהוי נקודות תורפה בהגנה האווירית, ובחינת זמני התגובה המערביים למצבי חירום.

ההשתלטות על הספינה - צילום: Department of War ההשתלטות על הספינה | צילום: צילום: Department of War 10 10 0:00 / 0:18

כשל הגנתי ולוחמה היברידית

הדו"ח מצביע על כשל אסטרטגי חמור במערכות ההגנה של נאט"ו. בעוד המערכות המערביות מתוכננות לזהות ולהשמיד איומים קונבנציונליים גדולים – מטוסי קרב, טילי שיוט ומפציצים – הן נותרו חסרות אונים מול כלים קטנים ואיטיים שפועלים תחת מסווה אזרחי.

מדובר בלוחמה היברידית קלאסית – פעולות הנמצאות "מתחת לסף המלחמה", מה שמציב את מדינות אירופה בפני דילמה: כיצד להגיב ללא הסלמה גלויה. פולין וארצות הברית כבר מגיבות בהקמת בסיסים צבאיים קבועים באזור, אך השאלה היא האם צעדים אלו יספיקו מול איום שכבר הוכיח את יעילותו.

מטוסי הקרב f-35 ( של F-35 Lightning II משרד ההגנה ארה"ב )

מסר פסיכולוגי למנהיגי אירופה

מעבר לאיסוף המודיעין – מיפוי בסיסים, זיהוי נקודות תורפה ובחינת זמני התגובה המערביים – רוסיה השיגה מטרה פסיכולוגית מובהקת: להבהיר למנהיגי אירופה כי הם חשופים ופגיעים בתוך המבצרים המאובטחים ביותר שלהם.

הפרשייה מעלה שאלות קשות לגבי יכולת ההגנה האירופית מול איומים מתוחכמים. בעוד מדינות כמו רומניה רוכשות מערכות הגנה אווירית ישראליות מתקדמות, נותר לראות האם הטכנולוגיה החדשה תצליח לסגור את הפער שנחשף בדו"ח המזעזע.

כעת, כשהפרטים מתבררים, ברור כי המערב עומד בפני אתגר ביטחוני חדש: לא רק להגן מפני איומים קונבנציונליים, אלא גם לפתח יכולות מענה לטכנולוגיות קטנות, זולות ויעילות שמנצלות את נקודות התורפה במערכות ההגנה המתקדמות ביותר בעולם.