152 טורפים במרכז נאט"ו: הנגמ"ש השוודי שישתק את צבא פוטין

בטקס חגיגי שהתקיים בשוודיה, קיבל צבא סלובקיה את הנגמ"ש הראשון מדגם CV9035 Mk IV, בצעד שמסמל את תחילת מהפכה טכנולוגית במערך הלחימה של המדינה. המערכת החדשה, המכונה 'הטורף', היא חלק מפרויקט ענק שכולל 152 רכבים משוריינים שיחליפו את רכבי ה-BMP המיושנים מתקופת ברית המועצות.
על פי הדיווח של קבוצת Army Recognition, המהלך נועד להשליך את המורשת הסובייטית לספרי ההיסטוריה ולעבור לפלטפורמה מערבית מתקדמת שמסוגלת להתמודד עם איומים מודרניים. זהו שינוי משמעותי במאזן הכוחות האזורי, במיוחד לאור המתיחות הביטחונית המתמשכת באירופה בעקבות המלחמה באוקראינה.
עוצמת אש וטכנולוגיה מתקדמת
הנגמ"ש החדש מצויד במנוע מפלצתי בעל 1,000 כוחות סוס, המאפשר לו תמרון מהיר ויעיל בשדה הקרב. לב המערכת הוא תותח Bushmaster III בקוטר 35 מ"מ, המסוגל לירות תחמושת המתפוצצת באוויר מעל ראשי האויב - יכולת קריטית בלחימה מודרנית נגד כוח אדם וכלי טיס בלתי מאוישים.
היבט השרידות זכה לתשומת לב מיוחדת עם מערכת הגנה אקטיבית ליירוט טילים. על פי הערכות מומחים, המערכת עשויה לכלול רכיבים ישראליים מתקדמים, כאשר חברת אלביט דיווחה לאחרונה על חוזי ענק לאספקת צריחי UT30 MK2 עבור פלטפורמות דומות. זהו עדות נוספת לחשיבות הטכנולוגיה הישראלית במערך ההגנה האירופי.
אינטגרציה מלאה בנאט"ו
הפרויקט, שחלק ניכר ממנו מבוצע על ידי תעשיות מקומיות בסלובקיה, מבטיח אינטגרציה מלאה ברשתות הפיקוד והבקרה של נאט"ו. המערכת תאפשר לסלובקיה להיות חלק מ'פורום המשתמשים האירופי', גוש ביטחוני מאוחד שנועד להבטיח עליונות טכנולוגית בכל עימות עתידי ביבשת.
המהלך מצטרף למגמה רחבה יותר של שדרוג צבאות נאט"ו. כפי שבריטניה הודיעה לאחרונה על רכישת מערכות ארטילריה מתקדמות, גם מדינות נוספות באירופה מבצעות מהלכי מודרניזציה דומים. זהו שינוי פרדיגמה במערך ההגנה האירופי, שנועד להתמודד עם האיומים המתפתחים.
הקשר הישראלי למהלך זה אינו מזדמן. בעוד סלובקיה מצהירה על עמידתה לצד ישראל בזירה הדיפלומטית, הטכנולוגיה הישראלית ממשיכה לשחק תפקיד מרכזי בשדרוג היכולות הצבאיות האירופיות. זהו ביטוי נוסף לחשיבות הקשרים הביטחוניים בין ישראל למדינות נאט"ו.
עם השלמת אספקת 152 הרכבים, צבא סלובקיה יהפוך לאחד המודרניים באירופה המזרחית, עם יכולות לחימה משופרות משמעותית. המהלך צפוי להשפיע על מאזן הכוחות האזורי ולחזק את עמדת נאט"ו מול האיומים המתפתחים.
