152 טורפים במרכז נאט"ו: הנגמ"ש השוודי שישתק את צבא פוטין

צבאות נאט"ו מתאמנים - צילום: המטה העליון של נאט"ו של כוחות בעלות הברית באירופה | רשמי צבאות נאט"ו מתאמנים | צילום: צילום: המטה העליון של נאט"ו של כוחות בעלות הברית באירופה | רשמי 10 10 0:00 / 0:16 צבאות נאט"ו מתאמנים ( צילום: המטה העליון של נאט"ו של כוחות בעלות הברית באירופה | רשמי )

בטקס חגיגי שהתקיים בשוודיה, קיבל צבא סלובקיה את הנגמ"ש הראשון מדגם CV9035 Mk IV, בצעד שמסמל את תחילת מהפכה טכנולוגית במערך הלחימה של המדינה. המערכת החדשה, המכונה 'הטורף', היא חלק מפרויקט ענק שכולל 152 רכבים משוריינים שיחליפו את רכבי ה-BMP המיושנים מתקופת ברית המועצות.

על פי הדיווח של קבוצת Army Recognition, המהלך נועד להשליך את המורשת הסובייטית לספרי ההיסטוריה ולעבור לפלטפורמה מערבית מתקדמת שמסוגלת להתמודד עם איומים מודרניים. זהו שינוי משמעותי במאזן הכוחות האזורי, במיוחד לאור המתיחות הביטחונית המתמשכת באירופה בעקבות המלחמה באוקראינה.

9 פגזים בדקה: טכנולוגיה ארטילרית מתקדמת ( צילום: ערוץ X רשמי של משרד ההגנה הבריטי. )

חיילים בריטים בסקוטלנד ( צילום: הצבא הבריטי | חשבון רשמי )

הקשר הישראלי למהלך זה אינו מזדמן. בעוד סלובקיה מצהירה על עמידתה לצד ישראל בזירה הדיפלומטית, הטכנולוגיה הישראלית ממשיכה לשחק תפקיד מרכזי בשדרוג היכולות הצבאיות האירופיות. זהו ביטוי נוסף לחשיבות הקשרים הביטחוניים בין ישראל למדינות נאט"ו.

עם השלמת אספקת 152 הרכבים, צבא סלובקיה יהפוך לאחד המודרניים באירופה המזרחית, עם יכולות לחימה משופרות משמעותית. המהלך צפוי להשפיע על מאזן הכוחות האזורי ולחזק את עמדת נאט"ו מול האיומים המתפתחים.