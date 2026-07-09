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עיירה קטנה התדרדרה לכאוס לאחר שכל השוטרים פוטרו בבת אחת

עיירה במערב וירג'יניה נותרה ללא משטרה לאחר שכל השוטרים פוטרו | התושבים דורשים הסברים על ההחלטה השנויה במחלוקת והטענות לשחיתות (מעניין)

מפקד המשטרה לשעבר בעירייה מקבל פרס הצטיינות (צילום: Barrackville Police Department Facebook)

עיירה קטנה במערב וירג'יניה נותרה ללא כוח משטרה לאחר שראש העיר והמועצה המקומית החליטו להדיח את כל שוטרי התחנה ימים ספורים לאחר התפטרותו של מפקד המשטרה.

ההחלטה עוררה סערה בקרב התושבים, שדרשו הסברים וטענו לחוסר שקיפות מצד הרשויות.

מפקד המשטרה לשעבר, זאקרי פריבורן, טען במכתב שכתב לפני התפטרותו כי חבר מועצה ניסה להכתיב ישירות את עבודת המשטרה, בניגוד לחוקי המדינה. לדבריו, כשסירב לקבל את ההוראות נאמר לו כי עליו לציית לכל הנחיה ללא עוררין, מה שהוביל אותו לעזוב את תפקידו.

הסערה החריפה לאחר שהסמל האחראי על התחנה טען כי גילה שחדר הראיות של המשטרה נפתח ללא נוכחות שוטרים וכי אחד מחברי המועצה אף הודה שלקח מפתחות של התחנה. זמן קצר לאחר שהעלה את הטענות הוא והשוטר הנוסף ששירת בתחנה הודחו מתפקידם. לדבריו, בכוונתו לבקש הגנה כחושף שחיתויות.

הרשויות המקומיות טרם הסבירו מדוע פיטרו את כל מחלקת המשטרה, ובינתיים משרד השריף המחוזי הודיע כי ימשיך לספק שירותי אכיפת חוק לתושבי העיירה, המונה כ־1,200 תושבים.

וירג'יניה

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