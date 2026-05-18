משקפיים מצלמות: 4 סימנים שמישהו מצלם אתכם בסתר

צוקרברג עם המשקפיים מטא

תחקיר נרחב שפורסם לאחרונה על ידי רשת ה-BBC חושף מציאות מדאיגה: אנשים המסתובבים במרחבים ציבוריים מתועדים בסתר על ידי חובשי משקפיים חכמים, כאשר הסרטונים מופצים ברשת ללא ידיעתם או הסכמתם.

במקרה אחד אף דווח כי מצולם נדרש לשלם תשלום כספי כדי שהתיעוד שלו יוסר מהרשת. ככל שהטכנולוגיה הופכת לזמינה יותר, עם מיליוני זוגות משקפיים שכבר נמכרו על ידי חברות טכנולוגיה מובילות, עולה השאלה – האם הפרטיות שלנו במרחב הציבורי עומדת להיעלם? מי מצלם אותי? לנוכח החששות הגוברים, חשוב לדעת כיצד לזהות האם האדם שמולכם מרכיב משקפיים רגילים או מכשיר הקלטה מתקדם. אלו הסימנים המרכזיים שכדאי לשים לב אליהם: "אני עשיר מספיק כדי לשלם": התיעוד שסיבך את איש העסקים אריה רוזן | 16:06 נורית חיווי: רוב המשקפיים החכמים, כמו אלו של חברת Meta, כוללים נורית לבנה קטנה שנדלקת בזמן צילום. עם זאת, מומחים מזהירים כי יש מי שמסתירים אותה באמצעות מדבקה או סימון כהה.

מסגרת עבה במיוחד: משקפיים חכמים נוטים להיות עבים וכבדים יותר ממשקפיים רגילים, בעיקר באזור הזרועות שמעל האוזניים, שם נמצאים הסוללה והרכיבים האלקטרוניים. מסגרת מאסיבית מהרגיל יכולה לעורר חשד.

עדשות מצלמה זעירות: בפינות הקדמיות של המסגרת ניתן לעיתים להבחין בעיגולים קטנים וכהים שנראים כמו חורים זעירים. אלו בדרך כלל עדשות המצלמה.

התנהגות חריגה: שימוש במשקפיים חכמים כולל לעיתים הקשה על המסגרת או הפעלה באמצעות פקודה קולית. אם האדם שמולכם נוגע שוב ושוב בצידי המשקפיים תוך כדי מבט ישיר, ייתכן שהוא מפעיל את המכשיר.

היקף התופעה צפוי רק להתרחב. לפי נתוני המכירות, חברות הטכנולוגיה מכרו מיליוני יחידות בשנה האחרונה, והצפי הוא שבעתיד הקרוב עשרות מיליוני אנשים יחבשו משקפיים בעלי יכולות צילום ובינה מלאכותית. חוקרים מזהירים כי במצב כזה, אכיפת האיסור על צילום במקומות רגישים כמו בתי חולים או בתי כנסת תהפוך למשימה כמעט בלתי אפשרית.

המודעות לסימנים הללו היא הקו הראשון בהגנה על הפרטיות שלכם ושל משפחתכם במרחב הציבורי.