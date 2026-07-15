דרום קוריאה השיקה באופן רשמי אפליקציה חדשה שנועדה להגן על נפגעי הטרדה מאיימת (סטוקינג), באמצעות התרעות בזמן אמת כאשר האדם שהוגדר כמטריד מתקרב אליהם.

האפליקציה פועלת בשילוב אזיק אלקטרוני המצויד במערכת GPS, שנענד על ידי עברייני סטוקינג הכפופים לצו של בית משפט.

המערכת מזהה כאשר המטריד מתקרב לטווח מסוכן מהקורבן ושולחת מיד התרעה לטלפון הנייד שלו. במקביל מתקבל עדכון גם במוקד המשטרה, כדי שכוחות הביטחון יוכלו להגיב במהירות ולמנוע הסלמה.

הטרדה מאיימת, המכונה גם סטוקינג, היא דפוס של מעקב או הטרדה חוזרים ונשנים כלפי אדם, באופן שגורם לו לחשוש לביטחונו.

היא יכולה לכלול מעקב פיזי, המתנה ליד הבית או מקום העבודה, שיחות והודעות בלתי פוסקות, מעקב באמצעות אמצעים דיגיטליים, שליחת מתנות לא רצויות או ניסיונות חוזרים ליצור קשר למרות בקשות מפורשות להפסיק.

המהלך מגיע בעקבות עלייה במקרי הסטוקינג בדרום קוריאה ובאירועים שבהם ההטרדות הידרדרו לאלימות קשה ואף לרצח. הרשויות מקוות כי השילוב בין ניטור בזמן אמת, התרעות מיידיות ומעורבות המשטרה יספק שכבת הגנה נוספת לקורבנות וימנע תקיפות עוד לפני שהן מתרחשות.