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אוסף נדיר

האוצר שהתחבא במרתפיו של סטלין נחשף לאחר 100 שנה 

מרתף היין ההיסטורי של סטלין נפתח לראשונה בטביליסי | האוסף כולל 40 אלף בקבוקים נדירים מהמאה ה-19, חלקם יימכרו במכירה פומבית (בעולם)

מימין ג'וזף סטלין, משמאל חלק מהיינות שהתגלו במרתף (צילום: שאטרסטוק)

מרתף יינות היסטורי ובו כ-40 אלף בקבוקי יין נדירים, שהיו בעבר בבעלותו של מנהיג ברית המועצות יוסיף סטלין, נפתח השבוע לראשונה בטביליסי, בירת גאורגיה, לאחר שנים שבהן נותר סגור לציבור.

האוסף, הנמצא בבעלות ממשלת גאורגיה, כולל יינות צרפתיים וגאורגיים נדירים, שחלקם מתוארכים לתחילת המאה ה-19.

לפי הדיווח ב'רויטרס', הממשלה מתכננת למכור חלק מהבקבוקים במכירה פומבית ולהשתמש בכספים להקמת בית ספר ללימודי יין במדינה.

סטלין, שנולד בגאורגיה והיה ידוע כחובב יין, ירש חלק מהאוסף מאוסף היינות של הצארים הרוסים לאחר המהפכה הרוסית ב-1917, ובהמשך הוסיף אליו יינות גאורגיים שאהב במיוחד.

לדברי עיראקלי גילאורי, מבעלי יקב מקומי שליווה את הפרויקט, המכירה הפומבית צפויה למשוך אספנים מכל העולם ולהציב את גאורגיה על מפת אספני היין הבינלאומית.

מכירה פומביתגאורגיהיינותאספנותסטאלין

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