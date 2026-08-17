מטוס נוסעים מסוג בואינג 787 של חברת וייטנאם איירליינס, שהיה בדרכו ממינכן להאנוי, נאלץ לחזור ולנחות בגרמניה לאחר שסבל מפגיעת זנב במסלול ההמראה ומנפילת לחץ אוויר בצמיגים.

המטוס חג באוויר במשך יותר משעתיים על מנת לשרוף דלק בטרם ביצע את נחיתת החירום. לאחר הנחיתה נותר המטוס תקוע במסלול הצפוני בנמל התעופה במינכן כשהוא אינו מסוגל לנוע בכוחות עצמו, דבר שגרם להפרעות בפעילות השוטפת של שדה התעופה.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראה הרגע בו זנב המטוס נוגע בקרקע המסלול, רגע לפני שהמטוס עלה לאוויר.

על פי דיווחי חברת התעופה, על המטוס שהו 271 נוסעים ו-16 אנשי צוות, וכולם חולצו בשלום ללא נפגעים. החברה דאגה לסידורי נסיעה חלופיים עבור הנוסעים בטיסותיה ובשירותי חברות אחרות, לצד אספקת מקומות לינה, ארוחות ותחבורה קרקעית במהלך ההמתנה.

בעקבות המקרה פתחו שלטונות התעופה בגרמניה בחקירה רשמית לבדיקת נסיבות האירוע החמור, בהתאם לתקנות התעופה הבינלאומיות. מועצת החקירות של וייטנאם לאירועים חמורים ותאונות מטוסים משתתפת ומסייעת בתהליך החקירה מול הגורמים הגרמניים.

בהודעה שפרסמה רשות התעופה האזרחית של וייטנאם נמסר כי "לאחר ההמראה הופעלו אזהרות המצביעות על מגע בין זנב המטוס למסלול ההמראה ולחץ אוויר נמוך בצמיגים". עוד הוסיפו ברשות כי "רשות התעופה האזרחית של וייטנאם עומדת כעת בקשר עם רשות החקירות הגרמנית כדי לתאם מאמצים ולבקש אספקה מהירה של מידע בנוגע לאירוע ותהליך החקירה".