שתי האחיות היהודיות אליסיה בת ה-15 ודיאנה בת ה-14 גונסט לגוניקו נהרגו באסון השריפה הנורא שאירע ביום חמישי האחרון בבר בקראנס-מונטנה בשוויץ. כך דווח ב'ישראל היום'.

הקהילה היהודית בלוזאן מסרה כי "בצער רב אנו מודיעים על מותן של אליסיה ודיאנה, שנספו באופן טרגי בשריפה. הקהילה שותפה לצער המשפחה ותעמוד לצדה בכל הנדרש״.

לפי שעה האזרחית הישראלית שהייתה בזירת האסון, שרלוט נידם, בת ה-5 שעבדה כבייביסטר במקום, עדיין נחשבת לנעדרת. בסוף השבוע שיגר ארגון זק"א משלחת לאתר כדי לסייע באיתור וחילוץ הקורבנות ולתת יד לרשויות השוויצריות בזמן הקשה.

מפקד זק"א אירופה ומפקד הצוות, נחמן דיקשטיין, שפועל בזירה ומוביל את פעילות הסיוע של הארגון במקום, אמר: הגענו לכאן לזירה מורכבת וקשה מאוד, עם גופות שקשה לזהות ופצועים שמאושפזים בבתי החולים במצב קשה. אנחנו פועלים יחד עם הרשויות המקומיות, לא רק עבור המשפחות היהודיות אלא עבור כל אדם שנפגע באסון הזה. הנוכחות שלנו כאן מתקבלת בהערכה רבה מצד הכוחות והאזרחים, ואנחנו נמשיך לסייע ככל שנידרש."

מזק"א נמסר כי "צוותי זק"א פועלים מספר ימים בתנאי שטח קשים, ומסייעים לשלטונות המקומיים בטיפול בזירה ובהרוגים, בתיאום מלא עם המשטרה וגורמי ההצלה והביטחון השוויצרים, ובסיוע שגריר ישראל בברן שוויץ וליכטנשטיין מר טיבור שלו-שלוסר, שליח חב"ד ורב עיירת קראנס-מונטנה הרב לוי יצחק פבזנר, ואביו רב העיר ז'נבה הרב מנדל פבזנר".

מוקדם יותר היום הודיעה המשטרה על כך שמספר ההרוגים שזוהו לפי שעה עומד על 24 מתוך 40. בינתיים מלאכת הזיהוי נמשכת תחת קשיים רבים בשל חומרת הפציעות. עוד דווח כי בבתי החולים ברחבי אירופה מאושפזים 119 פצועים, רבים מהם סובלים מכוויות קשות. ש גם נעדרים מהאירוע - מה שמעלה חשש כבד כי מספר ההרוגים עוד יעלה.

בינתיים חקירת האסון מעלה שזיקוקים שהוצמדו לבקבוקי שמפניה הם שגרמו לשריפה הקטלנית. רשויות האכיפה בשוויץ פתחו בחקירה פלילית נגד שני מנהלי המקום בחשד להריגה ברשלנות, גרימת חבלה והצתה ברשלנות.

מממצאי החקירה הראשונית עולה כי במהלך החגיגות הוחזקו בקבוקי שמפניה עם זיקוקים דולקים סמוך מאוד לתקרת המבנה. עדי ראייה תיארו כי אחד המלצרים נשא מלצר על כתפיו בזמן שהוא מחזיק את הבקבוקים הבוערים. התקרה, שהייתה מכוסה בחומר אקוסטי, התלקחה במהירות והובילה להתלקחות גזים פתאומית שכיסתה את המועדון בלהבות תוך שניות בודדות.

בתקשורת הצרפתית פורסמה בשבת עדות קשה של אזרח שוויצרי שנכח בזירת האירוע יחד עם אביו. לטענת המעיד הוא נכנס עם אביו ברגעים הראשונים, בעוד המוני אדם נמלטים וצוותי החירום הראשונים מנסים להשתלט על הלהבות.

הוא תיאר: "אנשים שפשוט נמסו בתוך הלהבות, מחזות מחרידים". הוא הוסיף כי "היה נורא לעמוד כצופה מן הצד כשרואים ילדים בני 14-15 נשרפים, לכן החלטנו לפעול". העד תיאר את הזירה כ"סרט אימה" וציין כי ככל שהתקרבו למרכז האירוע, התבררו ממדי האסון. "ראיתי אנשים ללא פנים, חוויתי את האימה ואני יודע שהיום אני לא רואה איך זה יכול להיות גרוע יותר".