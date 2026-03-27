שווייץ התחייבה רשמית להחזיר לניגריה את הברונזות שנשדדו ממלכת בנין ואת יתר החפצים האמנותיים שנלקחו בידי חיילים בריטיים בשנת 1897. מדובר באוסף של כ-1,000 לוחות פליז שנלקחו במהלך 'מסע עונשין' של צבא בריטניה מארמון המלוכה של ממלכת בנין. 200 מאותם לוחות הוענקו על ידי משרד החוץ הבריטי למוזיאון הבריטי בלונדון, ויתרת הלוחות חולקה בין מספר אוספים.

שר החוץ הניגרי, יוסוף טוגר, מסר כי ההתחייבות ניתנה במהלך פגישה רשמית בין סגן נשיא ניגריה, קשימ שטימה, לבין סגן נשיא ושר החוץ של שווייץ, איגנציוס קסיס, שהתקיימה באבוג'ה.

לדברי טוגר, קסיס הודיע כי שרת התרבות השווייצרית תבקר בניגריה בקרוב כדי לקדם את השבת החפצים בפועל – צעד שהתקבל בהערכה רבה בממשלת ניגריה.

דיאלוג מדיני רחב יותר

המהלך התרבותי משתלב ביוזמה רחבה יותר לחיזוק היחסים הדיפלומטיים והכלכליים בין המדינות. קסיס מסר כי הצדדים דנו באפשרות לגבש הסכם סחר חופשי בין שווייץ לבין ניגריה במסגרת אזור הסחר החופשי האפריקאי (AfCFTA), וכן בשיתופי פעולה בתחומי הביטחון, ההכשרה המקצועית וניהול ההגירה.

"אנחנו בוחנים את האפשרות לכרות הסכם סחר עם משפחת ה־AfCFTA ועם ניגריה כחלק ממנה," אמר קסיס. "במקביל, אנו פועלים יחד לקידום מאמצים דיפלומטיים לפתרון סכסוכים בצפון־מזרח ניגריה."

שר החוץ הניגרי הדגיש כי מדובר בהמשך ישיר ליחסים ההיסטוריים בין המדינות, שנוסדו כבר בשנת 1961. קסיס צפוי להמשיך לביקור עסקי בלגוס, שם ייפגש עם נציגי המגזר הפרטי, ואילו שטימה הבטיח ששיתוף הפעולה בין המדינות יימשך גם במסגרת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס.

מוזיאונים שווייצריים כבר החלו בהשבה

ההתחייבות המדינית מגיעה על רקע צעדים מעשיים שכבר יצאו לדרך. שלושה מוזיאונים שווייצריים – המוזיאון האתנוגרפי של אוניברסיטת ציריך, מוזיאון ריטברג בציריך והמוזיאון האתנוגרפי בז'נבה – חתמו במרץ 2026 על הסכם להשבת 28 פריטים מניגריה. ההשבה נעשתה בעקבות מחקר מקיף במסגרת יוזמת "בנין-שווייץ", שנוסדה בשנת 2021 בשיתוף שמונה מוזיאונים ברחבי המדינה.

14 מהפריטים השייכים לאוניברסיטת ציריך צפויים לחזור לניגריה כבר בקיץ הקרוב, בעוד שחלק מהאובייקטים ממוזיאון ריטברג יישארו בשווייץ בהגדרה של השאלה ארוכת טווח, לבקשת הרשויות הניגריות. "מבחינת ניגריה, חשוב שחלק מהסיפור של ממלכת בנין והאמנות שלה ימשיך להישמע גם בשווייץ," אמרה מנהלת מוזיאון ריטברג, אנט בהגווטי, ל-The Art Newspaper.

שווייץ מצטרפת בכך לתנועה עולמית רחבת היקף להשבת נכסי תרבות אפריקניים שנשדדו בתקופה הקולוניאלית. גרמניה השיבה לניגריה למעלה מ־1,100 פריטים בשנת 2022, הולנד השיבה 119 פריטים בשנת 2025, ואוניברסיטת קיימברידג' הכריזה מוקדם יותר השנה על העברת 116 חפצים נוספים.