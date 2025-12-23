ג'ק היברט, שוטר אוסטרלי צעיר בן 22, שנפצע קשות במהלך הפיגוע הקטלני בסידני במהלך אירוע חנוכה בתחילת השבוע שעבר - שוחרר מבית חולים אחרי מספר ימי אשפוז.

לפי הדיווח היום (שלישי) ברשת ABC, הוא איבד את הראייה באחד מעיניו בעקבות הפיגוע וכעת מחלים ומתאושש מהטיפולים בביתו.

משפחתו הודתה לציבור על התמיכה בו ועל ההודעות החמות שמקבל. המשפחה גם הודתה לצוותים הרפואיים שטיפלו בו במסירות, וביקשה את פרטיותה בתקופה הקרובה.

השוטר, שהצטרף לשורות המשטרה בסידני לתקופת מבחן כארבעה חודשים בלבד לפני הפיגוע, נכח בזירת הפיגוע וניסה בגבורה ובאומץ לב לחסל את המחבלים. הוא יצר למגע עם נשק.

הוא נורה פעמיים במהלך הפיגוע ופונה בטיפול נמרץ לבית חולים מקומי, שם התברר כאמור כי איבד את הראייה באחת מעיניו. הוא עבר לפי הדיווחים מספר ניתוחים לפני ששוחרר להחלמה.

עוד דווח כי שוטר נוסף שנפצע קשות בפיגוע הטרור, סקוט דייסון, התעורר היום סוף כל סוף מתרדמת רפואית - אחרי למעלה משבוע שבמהלכו עבר כמעט מידי יום ניתוח.

גם משפחתו הודתה לציבור על התמיכה ולצוות הרפואי על הטיפול המסור, וביקשה את פרטיותה.