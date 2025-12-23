כיכר השבת
חתרו למגע

גיבורים: זה מה שעובר על שני השוטרים שהתקרבו למחבל בפיגוע בסידני

השוטר שחתר למגע בניסיון לחסל את המחבלים בסידני ונפצע קשות - איבד את הראייה באחד מעיניו ושוחרר מבית החולים להתאוששות | שוטר נוסף שנפצע קשה התעורר היום מתרדמת אחרי שבוע וחצי (בעולם)

האב ובנו מבצעים את הטבח הנוראי במסיבה (צילום: לפי סעיף 27א)

ג'ק היברט, שוטר אוסטרלי צעיר בן 22, שנפצע קשות במהלך הפיגוע הקטלני בסידני במהלך אירוע חנוכה בתחילת השבוע שעבר - שוחרר מבית חולים אחרי מספר ימי אשפוז.

לפי הדיווח היום (שלישי) ברשת ABC, הוא איבד את הראייה באחד מעיניו בעקבות הפיגוע וכעת מחלים ומתאושש מהטיפולים בביתו.

משפחתו הודתה לציבור על התמיכה בו ועל ההודעות החמות שמקבל. המשפחה גם הודתה לצוותים הרפואיים שטיפלו בו במסירות, וביקשה את פרטיותה בתקופה הקרובה.

השוטר, שהצטרף לשורות המשטרה בסידני לתקופת מבחן כארבעה חודשים בלבד לפני הפיגוע, נכח בזירת הפיגוע וניסה בגבורה ובאומץ לב לחסל את המחבלים. הוא יצר למגע עם נשק.

הוא נורה פעמיים במהלך הפיגוע ופונה בטיפול נמרץ לבית חולים מקומי, שם התברר כאמור כי איבד את הראייה באחת מעיניו. הוא עבר לפי הדיווחים מספר ניתוחים לפני ששוחרר להחלמה.

עוד דווח כי שוטר נוסף שנפצע קשות בפיגוע הטרור, סקוט דייסון, התעורר היום סוף כל סוף מתרדמת רפואית - אחרי למעלה משבוע שבמהלכו עבר כמעט מידי יום ניתוח.

גם משפחתו הודתה לציבור על התמיכה ולצוות הרפואי על הטיפול המסור, וביקשה את פרטיותה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר