בקהילה היהודית בגרמניה עוקבים בדאגה אחרי חקירת המשטרה אחרי אירוע דרמטי שהתרחש בלילה האחרון והסעיר את הקהילה המקומית בעיר גיסן.

לפי הדיווח נס גלוי התרחש במחוז מרכז הסן, כאשר שריפה שפרצה בסמוך למבנה הקהילה היהודית ובית הכנסת המקומי איימה לכלות את המבנה. בחסדי שמיים, ערנות של עובר אורח ופעילות מהירה של כוחות הכיבוי מנעו אסון כבד בנפש ובקודש.

האירוע התרחש בסביבות השעה 20:35, באזור רחוב בורגרבן. על פי הדיווחים, עובר אורח שהבחין בלהבות ענק המשתוללות מחוץ לבית הכנסת מיהר להזעיק את כוחות החירום. האש, שהוצתה בתוך מכולת אשפה עמוסה בניירות, התפשטה במהירות לעבר שער הכניסה של מבנה הקהילה.

האש נעצרה בשער

מתפללי הקהילה קיבלו בתדהמה את הבשורה על ניסיון הפגיעה. למרות עוצמת הלהבות, האש נעצרה בנס בשער הכניסה ובתריסי המבנה. "ראינו את האש מלחכת את השער, זה היה יכול להיגמר אחרת לגמרי אם הלהבות היו חודרות פנימה אל היכל התפילה", סיפרו בקהילה בתחושת הודיה. כתוצאה מהשריפה נגרם נזק חיצוני בלבד לשער ולתריס הגלילה, ובחסדי שמיים לא היו נפגעים.

החשוד נעצר "על חם"

משטרת גרמניה, שהגיעה בכוחות מתוגברים לזירה, הצליחה לעצור את החשוד – אזרח גרמני בן 32 – בעודו נמצא סמוך ללהבות. מחקירה ראשונית עולה כי החשוד פעל לבדו והצית עגלות אשפה שהיו מלאות בנייר, סמוך מאוד לקירות בית הכנסת.

בשלב זה, המשטרה המקומית שומרת על איפול בנוגע למניע המדויק, אך בקהילה היהודית חוששים כי מדובר ברקע אנטישמי על רקע עליית מקרי ההסתה באירופה. "אנחנו מצפים מהשלטונות למצות את הדין עם מי שמנסה לפגוע בבתי כנסת", נמסר מגורמים בקהילה. החשוד נמצא כעת במעצר תחת חקירה אינטנסיבית של שירותי הביטחון.