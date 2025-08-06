סמל בצבא ארה"ב פתח באש בבסיס בג'ורג'יה ופצע חמישה חיילים לפחות, כך דווח הערב (רביעי) בכלי תקשורת בארה"ב.

לפי הדיווחים, הירי בוצע בבסיס פורט סטיוארט באמצעות אקדחו האישי של המפקד, לאחר מכן הוא נעצר, כך לפי הצהרה של המשטרה הצבאית.

האירוע התרחש בסביבות השעה 10:56 בבוקר (שעון מקומי) , כאשר למשטרה הצבאית לקח יותר מחצי שעה לעצור את החייל היורה, בסביבות השעה 11:35.

היורה זוהה כסמל קורנליוס רדפורד מיחידת הלוגיסטיקה האוטומטית, ובשלב זה עדיין לא ברורים מניעיו של החייל או איך הכניס את כלי הנשק האישי לבסיס המאובטח.

במסיבת עיתונאים אמר בריגדיר גנרל ג'ון לובאס, מפקד דיוויזיית חיל הרגלים השלישית ומפקד שדה התעופה הצבאי פורט סטיוארט-האנטר, כי כל צעדי הסגר הוסרו מאז.

המשטרה הצבאית אמרה כי חמשת החיילים נפצעו באופן "שאינו מסכן חיים", וכי היורה עומד לפני משפט צבאי על מעשיו.

דוברת הבית הלבן אמרה כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ תודרך על האירוע ולא הוסיפה מעבר.

המשטרה הצבאית פתחה בחקירת נסיבות האירוע, בפרט בשאלה איך נכנס הנשק החם לבסיס. לפי הדיווח בארה"ב, הגישה לכלי נשק חם על ידי אנשי צבא אמריקאים בבסיס מוגבלת מאוד, כאשר כלי הנשק מאוחסנים בנשקייה בבסיס.

השימוש בנשק חם מוגבל רק כאשר החיילים משתתפים באימוני שטח, והנשקים מוחזרים לנשקייה בסיום האימון.

אנשי צבא רשאים להחזיק כלי נשק אישיים רשומים כחוק, אך ישנן הגבלות על אופן הבאתם לבסיס.