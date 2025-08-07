יהודים בבלגיה ( צילום: שאטרסטוק )

ממשלת בלגיה שללה את מעמד הפליט ממוחמד חטיב, פעיל מרכזי ברשת הרדיקלית "סמידון" המתואמת עם החזית העממית לשחרור פלסטין (PFLP), בעקבות הערכות ביטחוניות שהצביעו על הסתה לטרור ואיומים ממשיים על הסדר הציבורי.

חטיב, המתגורר בבלגיה מאז קיבל בה מקלט מדיני, נחשב לדמות בולטת בפעילות הסתה נגד ישראל והמערב, בין היתר באמצעות שיח גלוי של תמיכה בארגוני טרור, ובהם חמאס והחזית העממית. ההחלטה התקבלה לאחר שמרכז הניתוח לאיומים (OCAD) בבלגיה סיווג את חטיב כדרשן שנאה והציב אותו תחת רמת איום שלוש מתוך ארבע. שירותי המודיעין במדינה המליצו כבר ב-2024 לשלול ממנו את המעמד, ושרת ההגירה לשעבר ניקול דה מור הדגישה בעבר כי "מעמד פליט אינו חסינות - ניתן וצריך לשלול אותו ממי שמקדם אידיאולוגיה קיצונית". חבר הפרלמנט הבלגי החרדי מיכאל פרייליך, שהתבטא בעבר בנושא והיה מהקולות הבולטים בדרישה לפעול נגד חטיב, בירך על ההחלטה: "הזמן לתירוצים נגמר. מי שמפאר רצח של צעירים ומכנה זאת התנגדות, אינו יכול להיחשב למבקש מקלט. מדובר באדם שמצדיק טרור ומציג את טבח האזרחים כלגיטימי. אני מברך את הרשויות הבלגיות על שהעבירו מסר ברור - אין סובלנות למטיפי שנאה".

חבר הפרלמנט החרדי מיכאל פרייליך ( צילום: EJA )

החלטת שלילת המעמד מגיעה לאחר אירועים רבים שבהם חטיב והארגון אותו ייצג נקטו בעמדות המעודדות אלימות. יום לאחר מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר 2023, פרסמה רשת סמידון כרזה ובה מצנחן עם הכיתוב "מהנהר ועד הים" - תעמולה שנתפסה כהאדרה ברורה של המתקפה. חטיב עצמו הגדיר את האירוע כ"תגובה טבעית תחת קולוניאליזם" ושיבח את מבצעי הטבח: "אני מכבד אותם, הדם שלהם מבטיח את קיומי", צוטט אומר.

למרות שלילת המעמד, חטיב עדיין צפוי לערער על ההחלטה ונהנה מהכרה כפליט גם מצד אונר"א, דבר שעשוי לעכב את גירושו. עם זאת, פרייליך הבהיר: "זהו צעד מכריע. הדרך המשפטית עוד ארוכה, אבל בלגיה עשתה את הצעד הראשון והאמיץ. אני אמשיך לפעול לשלילת הלגיטימציה מארגון סמידון כולו".

רשת סמידון כבר הוצאה מחוץ לחוק בגרמניה, ונותרה תחת סנקציות גם בארצות הברית ובקנדה. בבלגיה מתגבשת בימים אלה חקיקה חדשה שתאפשר איסור כולל על ארגונים המטיפים לשנאה או מעודדים טרור - מהלך שפרייליך תומך בו: "הדמוקרטיה חייבת להגן על עצמה מפני מי שמנצל אותה כדי להסית ולהרוס".