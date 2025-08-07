משרד הבריאות: אותרו ממצאי פוליו בשורת ערים - כולל בני ברק

משרד הבריאות חושף היום (חמישי) כי בהמשך לגילויים של נגיף פוליו בדגימות סביבתיות (שפכים) במחוז ירושלים, נמצאו דגימות חיוביות גם באתרים נוספים במרכז - בני ברק, רמלה לוד ואזור דן.

ממצאים אלה מעידים על העברה של נגיף פוליו בקרב האוכלוסייה גם באזורים אלו. משרד הבריאות מדגיש את הסכנה הטמונה בתחלואת הפוליו ל"ע, ומזכיר כי הנגיף גרם בדצמבר 2024 לשיתוק אצל בחור בן 17.

"במטרה להגן על הציבור מפני פוליו, לרבות מפני השיתוק הנגרם בידי הנגיף, משרד הבריאות קורא למי שאינו מחוסן נגד פוליו להשלים את החיסון בדחיפות", נמסר בהודעה הבוקר.

מי שמעוניין לחסן את ילדיו ועדיין לא עשה זאת, יוכל לגשת לטיפות החלב הפרוסות ברחבי הארץ או לבצע את החיסונים דרך שירותי בריאות התלמיד.

ככל שהסטטוס החיסוני של הילד אינו ידוע - ניתן לבדוק באתר האישי הממשלתי, דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.

בהנחייה שהעביר היום משרד הבריאות לרופאי המחוזות והנפות, למנהלים הרפואיים של קופות החולים ולמנהלי בתי חולים כלליים נקבע כי ההתמודדות הנוכחית מתבססת על עקרונות הפעולה הכלליים הבאים: השלמת חיסונים וסגירת פערים; הידוק הניטור הקליני תוך ביצוע ניטור קפדני לזיהוי מוקדם של מקרים חשודים בשיתוק רפה חד, ודיווח מידי ללשכת הבריאות על כל מקרה חשוד; המשך ניטור סביבתי מוגבר בהתאם לתוכנית הדיגום שנקבעה.