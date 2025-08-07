כיכר השבת
אחרי הטיפול באיראן

טראמפ קורא ל"כל המזרח התיכון" להצטרף להסכמי אברהם: "יביא שלום"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום פוסט בו קרא למדינות המזרח התיכון להצטרף להסכמי אברהם לאחר השמדת הגרעין | לדבריו, הדבר יבטיח את השלום במזרח התיכון (חדשות) 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (שאטסרסטוק)

נשיא ארה"ב פרסם היום (חמישי) הודעה ברשת החברתית שלו, בה קרא למדינות המזרח התיכון להצטרף לשלום עם ישראל.

בדבריו, אמר הנשיא טראמפ כי המהלך מתחייב לאחר שהגרעין האיראני "הושמד", טענה שחזר עליה פעמים רבות - כולל אתמול בהצהרה.

הנשיא הוסיף כי הסכמי אברהם בכל רחבי המזרח התיכון יגרור שלום באזור.

"‏עכשיו כשארסנל הנשק הגרעיני ש”נבנה” על ידי איראן הושמד לחלוטין, זה חשוב מאוד עבורי שכל מדינות המזרח התיכון יצטרפו להסכמי אברהם. זה יבטיח שלום במזרח התיכון. תודה על תשומת לבכם לעניין זה!", כתב טראמפ ב-Truth.

